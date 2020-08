Egyre rosszabb lesz itthon a helyzet - így terjed most a vírus

A koronavírus-fertőzés hamarosan a közösségi terjedés fázisába léphet - mondta a szakértő az M1 aktuális csatornán szerda este.

A vizsgálatokból arra lehet következtetni, hogy

egyre több lesz a fertőzött, a növekedés mértéke viszont nagyban függ a lakosság felelősségteljes magatartásától és önmérsékletétől.

A szakember szerint a legtöbben olyan összejövetelen fertőződnek meg, ahova egy beteg is elmegy, nem törődve a tüneteivel. Ráadásul a családi és más rendezvényeken a vírusátadás még a higiénés szabályok betartása mellett is nagyobb valószínűséggel történik meg.

Figyelmeztetett: nem szabad elfelejteni, hogy a fertőzés korai szakaszában - vagy a tünetmenteseknél a betegség későbbi szakaszában - bár nincsenek tünetek, de vírusürítés történik. Az ilyen betegek számának növekedését mutatja most a szennyvízvizsgálat.

Fontos a felelősségteljes magatartás, a higiéniai szabályok betartása, főként az alapos kézmosás, a távolságtartás és a szájmaszk használata, valamint hogy archoz, szájhoz, szemekhez lehetőleg ne nyúljunk kézmosás nélkül - tette hozzá Pándics Tamás.

A második hullámmal kapcsolatban azt mondta, hogy már tavasszal is volt átfedés az influenza és a Covid-19 megbetegedések között, ezért ilyen szempontból az őszi hullám is hasonló lesz, ráadásul már most az első hullámból ismert közösségi terjedés irányába haladunk. Kifejezte reményét, hogy a lakosság felelősségteljes viselkedése mérsékli majd a második hullámot.

A szennyvízben jelen lévő vírus-örökítőanyag mennyisége alapján egyébként azt lehet megjósolni, hogy egy-egy régióban mekkora a fertőzöttek aránya, és 4-10 nappal tudják előrejelezni a betegszámok növekedését. A megyeszékhelyekre és a nagyobb településekre koncentrálnak, a módszer erre alkalmas.

