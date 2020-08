Véget ért a nyomozás Hosszú Katinkáék Duna Aréna-használata ügyében

Ennek hiányában meg is szüntették a nyomozást - számolt be róla a 24.hu. A portál írta meg korábban, hogy az Iron Corporation Kft. bérleti vagy használati szerződés nélkül használta a Duna Arénát. Ezután két ellenzéki politikus is feljelentést tett, a hatóság azonban most rögzítette: sem hűtlen kezelés, sem közérdekű adattal való visszaélés bűnténye nem valósult meg.

A lap cikke szerint azért engedhette a Duna Arénát üzemeltető Bp2017 Kft. szerződés nélkül – és térítésmentesen – az Iron Corporationnek használni a komplexumot, mert azt a közte és a vagyonkezelői jogokat gyakorló Nemzeti Sportközpontok között megkötött szerződés lehetővé tette. Abban ugyanis az olvasható: „az arra alkalmas területeket, medencéket a használó köteles kizárólag sport célra harmadik személyek részére, így különösen a FINA világbajnokságon induló válogatott magyar sportolók felkészülésének biztosítása vagy utánpótlás-nevelés érdekében ingyenesen biztosítani”.

Hozzátették a cikkben, hogy az első kérdéseket 2017 márciusában küldték el, amikor kiderült, hogy Darnyi Tamás úszóiskolájának akkor nem jutott vízfelület a Duna Arénában.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila