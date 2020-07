Ezért adja át a nemzeti kézilabdacsarnokot a kormány a Ferencvárosnak

A Ferencváros labdarúgó-stadionja mellett, a "Fradivárosban" épülő nemzeti kézilabda-arénát a Ferencvárosnak adja a magyar állam - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, ismertetve a kormány ezzel kapcsolatos szerdai döntését.

A rövid, mindössze a tényt tartalmazó közlés természetesen újságírói kérdéseket generált. Ezekre válaszolva a tárcavezető tisztázta, tulajdonba, nem pedig üzemeltetésbe adják a zöld-fehér klubnak a kézilabda-arénát.

"Kötünk egy megállapodást a Ferencvárossal, hogy

meghatározott számban elsőbbségük van az állami rendezvényeknek, illetve a nemzeti válogatott mérkőzéseinek,

ezt a szerződésben a Ferencváros garantálni fogja" - árulta el még a miniszter.

Arról, hogy mi indokolta a tulajdonba adást, azt mondta, a "Fradiváros" és a futballstadion között épülő csarnokot a Ferencváros - a stadionhoz hasonlóan - jól fogja tudni működtetni, "több sportágnak lehet kiváló és magas szintű otthona".

Kérdésre válaszolva - miszerint más klubok is igényt tarthatnának-e hasonló megoldásra - még azt is elmondta, hogy a kormánynak a Ferencvárossal kapcsolatban kifejezetten jó tapasztalata van üzemeltetői szempontból.

Az átadást a kormány kezdeményezte,

de "a Ferencvárosnak ez nem volt ellenére" - ecsetelte Gulyás Gergely.

A csarnok 20 022 fő befogadására lesz alkalmas, a 2022-re tervezett férfi kézi-Eb-re készül el. Nagy koncertek, rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz, emellett pedig az összes létező teremsportág számára is megfelelő szabványokkal rendelkezik, ide értve például a kosár- és röplabdát, a jégkorongot, teniszt, és korcsolyát, de bizonyos lovas és motoros versenyeket is.

Nyitókép: Facebook