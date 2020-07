A Kormányinfón elhangzott bejelentés azt is jelenti, hogy ebben a hónapban eldől számos nyár végére, augusztus utolsó napjaira halasztott nagyrendezvény, fesztivál sorsa. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor azt mondta, hog y jelenleg több érv szól a mellett, hogy ne legyenek enyhítések.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az utolsó áprilisi kormányülésen döntöttek arról, hogy augusztus 15-ig semmilyen tömegrendezvény sem tartható meg. A döntés hatására számos rendezvényt lefújtak a szervezők, megpecsételődött egyebek között a nagyok, vagyis a Sziget, a VOLT és a Balaton Sound sorsa.

Ugyanakkor többen döntöttek úgy, hogy augusztus 15. utánra szervezik át a programokat, vagy legalábbis azok menthető részét, így voltak ezzel például a B. My Lake, a Strand, a Fishing On Orfű, az EFOTT, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a SZIN és a Kolorádó szervezői is.

Ha a kormány július végén a járványügyi adatok alapján úgy dönt, hogy augusztus 15. után sem engedélyezi az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, idén elmaradhatnak ezek a fesztiválok.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás