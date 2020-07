Nem repes Újbuda a tervezett fejlesztés miatt

A Hamzsabégi sétány veszélybe került a tervezett Kelenföld–Ferencváros vágánybővítés miatt, akár 1000 fát is kivághatnak – hívta fel a figyelmet Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

„Két jó környezetvédelmi cél ütközik egymással, egyik oldalról a jó levegő, a fák, a hűvös árnyak, másrészről pedig a vasút fejlesztése,

ami az LMP szerint egy igen fontos ügy – fogalmazott a politikusnő. – A vasútvonal bővítése emellett azért is gondot okoz, mert ennek következtében a teherforgalom jelentősen megnövekedhet, kiváltképp a tervezett Belgrád–Budapest vasútvonallal összefüggésben.”

Kreitler-Sas Máté, az LMP XI. kerületi önkormányzati képviselője hozzátette, a vasúti körgyűrű megépítését, amely elterelné a teherforgalmat a város szívéből, korábban a kormány is támogatta.

Mint fogalmazott, az érintett szakaszon a teherforgalom fejlesztésével van a gond, ugyanis a kormány a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összefüggően a megnövekedett teherforgalmat Újbuda szívében, egy lakóövezet közepén akarja elvezetni, pár méterre az itt élő emberek ablakától.

Az önkormányzati képviselő a lakosok azon aggodalmára is felhívta a figyelmet, hogy a beruházás során

több mint ezer fát vághatnak ki, noha ebből a kormányzati kommunikáció csak kétszázat ismer el.

Ugyanis, az említett kétszáz fa szigorúan a park területén található, a további csaknem ezer viszont a vasút üzemi területén, ami a hatályos szabályok szerint lényegében nem is léteznek – fogalmazott. Vagyis ezekkel szerinte úgy számolnak, hogy bármikor ki lehet vágni, és még pótolni sem kell.

Hozzátette: a lakosoknak az sem tetszik, hogy közel hat éven kertszeszül fog az építkezés folyni, ezért azt kéri a nevükben a kormánytól, hogy vizsgálják meg a 2013-ban egyszer már bejelentett V0-ás vasúti elkerülő körgyűrűnek a megépítését. Emlékeztetett, Szijjártó Péter korábban azt nyilatkozta,

a magyar nemzet érdeke, hogy a vasúti teherforgalom ne a városon keresztül történjen.

Végezetül megjegyezte azt is, a V0-s megépítésével lehetőség nyílna a városon belül személyforgalmi fejlesztések elvégezésére is.

Várkovics József a helyi lakosok érdekképviseletében szólalt fel és elmondta, hogy az éjszaka is dübörgő teherforgalom már most is megrepeszti a házakat, de az építkezés a lakóövezetüket körülvevő árnyas parkot is jórészt felszámolná.

Mint kiemelte, nem a személyszállítás miatt szükséges a négy tetvezett vágánypár, hanem mert 40 százalékkal akarják növelni a teherforgalmat, amit már most zajos a környék, és meghaladja a megengedett határértéket. Megismételte, az érdekvédő csoport azért alakult, hogy a lakossági érdekeket vegyék figyelembe, és hallgassák meg a kéréseiket.

„Ragaszkodunk a sétányhoz és az életterünkhöz, itt szeretnénk élni”

– emelte ki, továbbá nem szeretnék, hogy az ingatlanjaik értéke csökkennének 30 százalékos értékvesztéssel.

Schmuk Erzsébet hozzáfűzte, remélik, hogy a két jó környezetvédelmi célt, a vasútfejlesztést és a park megmaradását, a lakók érdekeit össze lehet egyeztetni.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com