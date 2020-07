Fontos útszakaszt adtak át

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az átadó ünnepségen hangsúlyozta: az egriek és a térség lakóinak évtizedes álma valósult meg a beruházással. A kormány célja minden megyeszékhelyet bekötni a gyorsforgalmi úthálózatba. Ez hozzájárul az érintett városok és térségek gazdasági fejlődéséhez, emellett biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a közúti közlekedést - húzta alá.

Eger és környéke esetében mindez az idegenforgalom további erősödését is szolgálja

- tette hozzá.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt: a biztonságos, gyors és kényelmes elérés a sikeres gazdaságfejlesztés alapja, emellett a helyi életminőséget is meghatározó tényező. A közúti közlekedés-fejlesztési terveket a 2016-ban elindított, 3200 milliárd forintos keretösszegű útprogram összegzi, a forrás nagyobb részét hazai költségvetésből teremti elő Magyarország - hangsúlyozta.

Emlékeztetett rá, négy éve 14 megyei jogú város volt elérhető négysávos úton, Egerrel ez a szám 18-ra bővült. A kivitelezés a gyorsforgalmi kapcsolattal még nem rendelkező városoknál is tart, és "minden józan számítás szerint" 2025-re mind a 23 település megközelíthetővé válik autópályán vagy autóúton, ezzel az ország gyorsforgalmi törzshálózata megközelíti a végleges kiépítés szintjét - fogalmazott. A magyarországi sztrádák teljes hossza a jelenlegi 1500 kilométerről "jócskán 2000 kilométer fölé nő" - tájékoztatott.

A kormány a közlekedésfejlesztési beruházásokkal segít megalapozni a térségek gazdasági megerősödését és "kedvet csinál" a munkahely-teremtő beruházások betelepüléséhez - jegyezte meg Mosóczi László.

Közlése szerint

személygépkocsival 2021 január 1-ig díjmentesen használható M25-ös .

Az út és a kapcsolódó beruházások három év alatt épültek meg, és "azonnal érezhető változást hoznak Eger 52 ezer lakója és a város közvetlen környezetében élő, mintegy 85 ezer ember életminőségében, illetve -lehetőségében" - mondta az államtitkár. Kifejtette: a beruházásnak köszönhetően rövidül a menetidő és javul a forgalombiztonság Eger és Budapest között. Emellett a térség településein csökken az áthaladó forgalom zaja, a környezet terhelése és a balesetveszély.

Az M25-ös út megépítése az egriek és környékbeliek közös célja volt, mára pedig közös sikerévé vált - szögezte le a képviselő, új célnak nevezve az Egert elkerülő út építését, melynek megvalósításában - szavai szerint - ugyancsak számíthatnak a helybeliek a kormány támogatására.

