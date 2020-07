Életveszélyben a hazai utakon

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a nyári üzemeltetési időszak az útfelújításokról, növényzetgondozásról, az út és környezetének rendbetételéről szól. A társaság szakemberei ezeket a munkákat minden esetben indokolt sebességkorlátozás mellett végzik, a saját és a közlekedők védelme érdekében, melyet azonban nagyon sokan hagynak figyelmen kívül vagy tartanak feleslegesnek. Pedig életek múlhatnak rajta, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Közút legújabb, „Nem véletlen” elnevezésű kampánya.

Új közlekedésbiztonsági kampányában elgondolkodtató posztokkal hívja fel a figyelmet hivatalos Instagram-oldalán a cég arra, hogy mennyire fontos figyelembe venni és be is tartani az utakon és a munkaterületek környezetében elhelyezett fix és ideiglenes sebességkorlátozásokat. Elég egy apró figyelmetlenség, egy gyors mobilról megírt üzenet vezetés közben és könnyen megtörténhet egy baleset, ami nemcsak az úton dolgozókat, hanem az autóban ülőket is veszélybe sodorhatja.

A társaság az utóbbi időben két videófelvételt is közzétett, melyeken jól látszik, hogy a közlekedők nem tartották be a sebességkorlátozást és az előjelzéseket, ami balesethez vezetett. A legutóbbi felvételen az M0-ás autóúton egy személygépkocsi minden előjelzést és a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva a belső sávban haladt nagy sebességgel, és csak az utolsó pillanatban vette észre a munkaterületet és az ott dolgozókat védő ütközési energia elnyelő modullal felszerelt narancssárga teherautót, ekkor már késő volt, ezért belecsapódott a szerkezetbe.

Nemrég pedig a 8-as főúton történt egy végül szintén szerencsés kimenetelű baleset: ekkor váltakozó forgalomirányítás mellett végeztek az ajkai mérnökség dolgozói kaszálási munkákat, amikor egy autó becsapódott a munkaterületre.

A közlekedőknek érdemes tehát nemcsak a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek környezetében figyelni a kihelyezett forgalmi jelzéseket vagy ideiglenes sebességkorlátozásokat, hanem a főutakon és a mellékutakon, hiszen a nyári időszakban vannak a legtöbben úton országszerte.

Nyitókép: YouTube/Magyar Közút