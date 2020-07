A DRV Zrt. a múlt héten végzett szokásos vízminőségi ellenőrzés során Pseudomonas baktérium fertőzöttséget mutatott ki a Siófok-Kiliti egyik intézményéből származó ivóvízmintában. Ezt követően azonnal elrendelték és megkezdték a környező vezetékhálózat fertőtlenítését és átmosását - írta közleményében a térség vízszolgáltatója.

A Pseudomonas baktériumok, főleg a Pseudomonas aeruginosa egészséges emberben csak enyhébb fertőzéseket okozhat, de legyengült immunállapotú személyeknél előfordulhat például hányásos, hasmenéses megbetegedés. Kórházi környezetben azonban rezisztenssé is válhat egyes antibiotikumokra, és komolyabb megbetegedéseket, például tüdőgyulladást, véráram-fertőzést is okozhat, ráadásul az intenzív vagy égési osztályokra bekerülve különösen veszélyeztetheti a betegeket.

A DRV közlése szerint a megtett intézkedések ellenére is pozitív eredményt mutatott az újabb mintavétel, ezért ezért az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján elvégezték a belső hálózat fertőtlenítését, ezzel párhuzamosan pedig ismételt hálózatmosatást is végeztek az adott hálózatszakaszon. Az intézményvezetőt értesítették arról, hogy csak forralás után iható a vezetékes víz és tartályos vizet is biztosítottak részükre.

A hétvégén az intézmény előtti hálózatszakaszon ismét mosatást végzett az üzemvezetőség, valamint a belső hálózatot is újra fertőtlenítette. Ezzel egy időben a mintavételeket kiterjesztették Kiliti másik két fogyasztói pontjára is, és a gyorstesztes, majd a normál laboratóriumi vizsgálat is igazolta a szennyezettséget. A városrészben azonnal elkezdődött az intenzív mosatás a hétvégén. A mintavételeket kiterjesztették Siófok több pontjára is, melyek eredménye negatív lett, azonban a Kiliti városrészben a szennyezettség továbbra is fennállt.

A cég a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával folytatott hétfői egyeztetés után értesítette a az érintett felhasználókat az online felületein (honlapján és hivatalos Facebook-oldalán) és szórólapokon is arról, hogy a vezetékes víz csak forralás után iható. Az érintett lakosság a településrészt körbejáró tartályautókról is kaphat tiszta vizet.

A vízellátás helyreállítása érdekében a vízellátó rendszert a szakemberek fertőtlenítik, majd a vízminőség ellenőrzése után azonnal értesítést adnak ki a korlátozás feloldásáról - hangsúlyozta a társaság. A mintavételeket egyébként nemcsak Siófok teljes területére, de a környező településekre is kiterjesztette a DRV Zrt., tevékenységét és a technológiai folyamatokat a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre