"A" hét: anya, "B" hét: apa - kinek és mikor alkalmas megoldás ez?

'Szerencsére egyre több pár keres fel minket úgy, hogy elismerik a másik jó szülőségét. Ha pedig ez a szemlélet megvan a szülőkben, akkor keresik is a lehetőségét, hogyan tudják azt megoldani, hogy mind a ketten teljes értékű szülők maradjanak' - mondta az InfoRádió Családi hét című műsorában Bogár Zsuzsa szakpszichológus, családterapeuta. Tapasztalata szerint ez legtöbbször abban nyilvánul meg, hogy a gyerek ugyanannyi időt tölt mindkét szülőnél.

"Akkor is ideális lehet ez a megoldás, ha több gyerek van a családban, mivel a gyerekeknek együtt kell mozogni, mivel ők legalább mindig fixek egymásnak,

mindkét helyen ugyanúgy, még ha hetente változik is a lakhelyük. Az a stabilitás, amit ők egymásnak adhatnak, erősíti őket és akár még egy pluszt is tehet a testvéri kapcsolatba" - mondta a szakpszichológus. Úgy véli, hogy az elhelyezésről a nagyobb gyerekeket lehet érdemes megkérdezni, a kamaszoknak már lehetnek saját szempontjaik is -, ugyanakkor vannak gyerekek, akik ilyenkor azt mondják, nekik mindkét szülő fontos, inkább a felnőttekre hagyják a döntést. A kisebb gyerekeknél nem szabad ezt a kérdést felhozni, nekik inkább csak terhet jelent egy ilyen kérdés.

"Gondolkozzunk gyerekfejjel"

- hangsúlyozta Bogár Zsuzsa, utalva arra, hogy a gyerekek helyébe kell képzelnünk magunkat, ugyanis a felnőtteknek többnyire felnőtt elképzeléseink vannak a fejükben, abból indulnak ki, hogy ők vajon bírnák-e a vándoréletet.

Példaként egy kiskamasz páciense esetét idézte fel: a fiú ugyanis úgy élte meg a hetente váltott elhelyezést, hogy mire elege lesz az egyik szülőjéből, mehet a másikhoz, akivel mindig újra örömteli a viszontlátás, ráadásul a változatosság is jó, aztán mire belőle is elege lesz, megy vissza a másikhoz, ahol megint öröm a találkozás. "Ő ezt pont így fogta fel, hogy kaland az élet" - mondta Bogár Zsuzsa. De hallotta már hagyományos családban élő gyerektől is, hogy ha a szülei elválnának, ő is biztos heti váltásban szeretne a szüleivel élni, mert látja az osztálytársaitól, hogy "az milyen buli". "Így is lehet a gyerekek fejében" - tette hozzá a családterapeuta.

A szakember szerint a váltott elhelyezésnek akár lehet pozitív hatása is a gyermek személyiségére. Úgy véli, hogy ezek a gyerekek rugalmasabbak tudnak lenni, megtanulnak alkalmazkodni. "Őket nem biztos, hogy kizökkenti akár egy tábor, vagy esetleg ha barátnál, barátnőnél alszanak, akkor biztos, hogy ehhez is könnyebben alkalmazkodnak, hiszen ezt élték meg" - tette hozzá Bogár Zsuzsa.

A teljes beszélgetést az InfoRádió Családi hét című műsorában hallgathatják meg hétfő este fél nyolctól.

Nyitókép: Pixabay.com