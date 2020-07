Kemenesi Gábor: a kisebb-nagyobb fellángolások elfojtásával telik a következő időszak

Az Európa nyugati és középső részét érintő nagy hullámnak vége, de ez nem jelenti a vírus eltűnését. Jelenleg néhány kisebb gócpontban fel-fellángol, pár tucatnyi megbetegedést okoz valamely többé-kevésbé zárt közösségben, de hogy mi lesz ezekből a helyi fellángolásokból, kialakul-e valamelyikből az a bizonyos második hullám, azt nem lehet megjósolni – mondta a 24.hu-nak Kemenesi Gábor virológus.

A PTE Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa, a koronavírus-kutató akciócsoport tagja felhívta a figyelmet, hogy a vírus ugyanaz, mint tavasszal volt, sok ismert és ismeretlen oka van, hogy jelenleg visszahúzódott. A virológus kiemelte, továbbra is nagyon fontos a maszk viselése, ma már statisztikai adatok támasztják alá, hogy hatékonyan gátolja a vírus terjedését, mert a vírus nem önmagában lebeg a levegőben, hanem nyálcseppekhez, párarészecskékhez tapadva, ezek pedig már elég méretesek ahhoz, hogy a maszkok jelentősen megszűrjék.

A szakember azt tanácsolta, hogy

ne aggódjunk, éljük az életünket, semmiképp ne zárkózzunk be.

Viszont minden körülmények között tartsuk be az alapvető óvintézkedéseket, amelyekből a legfontosabbak még egyszer: maszk, gyakori kézmosás és -fertőtlenítés, valamint kerüljük a tumultust.

A sokat emlegetett második hullámról Kemenesi Gábor azt mondta, az a rossz hír, hogy az összes ismert koronavírus hullámtermészetű, azaz időnként visszahúzódik, majd a sok kis megmaradó, elszigetelt eset egyszer csak lánccá kapcsolódva újra utcára viszi a járványt. Ebből a szempontból

aggasztó, hogy a szomszédos országokból sorra érkeznek a fertőzés kitöréseiről szóló hírek.

"Térségünkben »gócpontos küzdelemmel« a kisebb-nagyobb fellángolások elfojtásával telik majd a következő időszak, aminek sikere a szűrés, felismerés és elkülönítés hatékonyságán múlik" – emeli ki a szakember.

Pekingben június első felében napok alatt kitört a járvány második hulláma, de ott is visszahurcolás történt: a pekingi újabb járványt okozó kórokozó szó szerint körbejárta előtte a bolygót. A kínai kormány azonban bebizonyította, hogy gyors és határozott fellépéssel, az elmúlt hónapok tapasztalataira építve hatékonyan el is lehet fojtani. Ez a példa is jól mutatja a virológus szerint, hogy Magyarországon is minden a lakosság fegyelmezettségén és a járványügy gyors, hatékony reakcióján fog múlni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Lanszki Zsófia/PTE