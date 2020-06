Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a délutáni vihar - a nap hírei

Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók. A Veszprém megyei Tótvázsonyban meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz. Kolozsi Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője elmondta: a nagy mennyiségű csapadék miatt Budapest valamennyi kerületéből kaptak riasztásokat. Emellett a tűzoltóknak a többi között Fejér megyében Bicske és a Váli-völgy térségébe, Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig Szolnok környékére kellett kivonulniuk. Hozzátette: a Balatonnál jellemzően kisebb fakidőlések miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak.

A koronavírus-járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról is szavazhat jövő heti 2 napos ülésén az Országgyűlés. A képviselők hétfőn azonnali kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak. A parlament kedden vonhatja vissza a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt és szüntetheti meg a veszélyhelyzetet. Döntés várható az egészségügyi készenlét intézkedéseiről, valamint az idei költségvetés módosításáról is. A képviselők szavaznak még az örökbefogadások könnyítéséről, a különleges gazdasági övezetről és elfogadhatják a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójára emlékező nyilatkozatot.

A jövő héten kezdődik és a tervek szerint egy hónapig tart a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése. A válaszok feladási határideje augusztus 15. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban elmondta: a kabinet a konzultáció első kérdésében azért kíváncsi arra, hogy a magyarok mely járványügyi intézkedéseket támogatják a leginkább, mert szakemberek szerint azok a leghatékonyabb lépések, amelyeknek magas a társadalmi támogatottságuk.

Csak akkor lehet folyamatos a járványügyi intézkedések lazítása, ha közben a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése is folyamatos - erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta: a héten 2800 lélegeztetőgép és csaknem 8 millió maszk érkezett Magyarországra. Azt is hangsúlyozta: a tudósok, járványügyi szakemberek továbbra sem tudják pontosan előre jelezni a vírus jövőjét. Szijjártó Péter ezért fontos feladatnak nevezte, hogy a magyar egészségügyi rendszert a legrosszabb forgatókönyvre, így egy esetleges második hullámra is felkészítsék.

Az átláthatóság és a többes juttatások elkerüléséért az egészségügyi szolgáltatók rögzítik dolgozóik egyszeri, 500 ezer forintos jutalmának kifizetési kérelmét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca szerint a kormány korábbi ígéretének megfelelően július 1-jén bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást ad a 160 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozónak. Mivel a jutalomra mindenki csak egyszer jogosult, tehát akinek több jogviszonya van, illetve, főállása mellett további jogviszonnyal rendelkezik, a kifizetés számára is csak egyszer történik meg, ezért szükséges rögzíteni dolgozónként az adatokat.

Spanyolország június 21-től korlátozások nélkül fogadja az uniós állampolgárokat - jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez elmondta: jövő vasárnap jár le a járvány miatt elrendelt szükségállapot, és ezzel összhangban a határokon feloldják a három hónapja bevezetett szigorításokat, a kötelező kéthetes karantént a beutazókkal szemben. Kivételt képez Portugália, a két ország július elsején nyitja meg határait egymás felé egy nagyszabású ünnepség keretében.

A koronavírus-járvány németországi fellángolásának veszélyére hívta fel a figyelmet a nyaralási szezon miatt a német kancelláriaminiszter. Helge Braun azután beszélt erről, hogy a berlini kormány úgy döntött: 26 ország esetében visszavonja az utazástól eltanácsoló figyelmeztetését. Lapinformációk szerint vezető német politikusok körében igen erős az aggodalom, hogy a határokon átívelő nemzetközi mobilitás élénkülése révén ismét kicsúszhat a járványhelyzet a hatóságok ellenőrzése alól.

Nemzetközi fellépést szorgalmazott a líbiai helyzet békés rendezéséért Szent Péter téren mondott beszédében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta: a koronavírus-járvány tovább súlyosbította a líbiai lakosság már eddig is bizonytalan helyzetét. Ferenc pápa védelmet szorgalmazott az országban tartózkodó migránsok számára is. A térre továbbra is csak meghatározott számú embert engednek be a biztonsági távolság betartásával.

Fordulatot sürget az európai migrációs politikában az olasz belügyminiszter. Luciana Lamorgese a visegrádi országokat is együttműködésre szólította fel az olasz püspöki kar napilapjában. Az olasz miniszter az Olaszországba érkező migránsok menekültjogának bővítését, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kötelező elosztást szorgalmazta.