A kormány - elsőként a nagyvárosok közül - jóváhagyta Debrecen 2030-ig tervezett fejlesztési koncepcióját, amelynek célja, hogy a város Magyarország keleti régiójának központja legyen - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter a helyi Kölcsey-központban. A programból a tárcavezető kiemelte egyebek mellett a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését is. Kósa Lajos polgármester a legfontosabb projektek között az új Természettudományi Múzeum megépítéséről is beszélt.

Az RTL Klub Híradójában azután újabb részletek derültek ki, Palkovics László ugyanis megerősítette a költözés végleges tényét és hozzátette, hogy majd megoldják, hogy a gyűjtemény ne sérüljön a szállítás közben (ez az egyik legfőbb szakmai kritika a döntéssel kapcsolatban). Szerinte a múzeum kedvéért többen el fognak látogatni a városba, és

szerinte sehol sincs megírva, hogy minden Budapesten legyen.

A költözésről tavaly januárban egy sajtóértesülés nyomán azt közölte az InfoRádióval az Emmi, hogy 2019 év végéig akarták befejezni, de azután ez nem történt meg, és 2020 februárjában Fürjes Balázs egy Twitter-üzenetéből az derült ki, hogy egyelőre marad az intézmény a jelenlegi helyén a Ludovika téren. "Nem költözik átmeneti helyre és szabadon látogatható. Ha egyszer kulcsrakészen felépül új, tágasabb otthona,akkor költözik. Legfeljebb évek múlva, és akkor is a költözés után azonnal kinyit" – írta a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A költözés terve ellen korábban többen is tiltakoztak. Podani János, az ELTE biológus egyetemi tanára, az MTA rendes tagja az InfoRádiónak arról beszélt, hogy nagyon sérülékeny a múzeumban őrzött anyag, a mozgatása vagy nem megfelelő tárolása nagy veszteségeket okozhat. Véleménye szerint a 200 év alatt felgyűlt 11 millió tételnyi anyag "nem bírna el egy olyan távolságú költöztetést, amit a Budapest-Debrecen távolság jelent. Elkerülhetetlen egy 10-15 százalékos károsodás."

A múzeumi dolgozók sem akartak Debrecenbe költözni (a belső felmérés szerint a dolgozók 87 százaléka kilépne az intézményből a költözés pillanatában, feburárban tiltakoztak is emiatt), a fővárosi önkormányzat pedig tragikus lépésként ítélte meg a tervet, ígérve, hogy azonnal tárgyalásokat kezdeményeznek a kormány képviselőivel a múzeum más budapesti helyszínen való elhelyezéséről. A fővárosi önkormányzat bármilyen kompromisszumra kész ebben a kérdésben – mondta akkor Karácsony Gergely főpolgármester.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba