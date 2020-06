EESZT-változás: a betegek és az orvosok dolga is könnyebb lett

2020. június 1-ével a közfinanszírozott szolgáltatók után a magánegészségügyi szolgáltatók is kötelezően megjelennek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), így

a kezelőorvosok számára több információ áll majd rendelkezésre

a betegekről. Vagyis lekérdezhetik a gyógykezeléseiket és a gyógyszerelésüket, de hozzáférnek az ambuláns lapokhoz, vagy zárójelentésekhez is – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozó Állami Egészségügyi Ellátó Központ EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztályának vezetője.

Szabó Bálint megerősítette, a magánszolgáltatóknak eddig is volt lehetőségük csatlakozni az EESZT-hez, tehát korábban is megoszthatták az információkat, ahogyan a betegeik közfinanszírozott ellátásaikról is tájékozódhattak. De

nemcsak a kezelőorvosok férhetnek hozzá az adatokhoz, hanem maguk a betegek is

áttekintésben láthatják 2017 óta a betegútjukat. Ez momentán az eeszt.gov.hu portálon, egy ügyfélkapus azonosítást követően, a TAJ-szám megadása után tekinthető meg – ismertette a szakember, hozzátéve: ha valakinek nincs online hozzáférése, akkor bármely Kormányablakban is lekérhetők az adatok.

A koronavírus-helyzetben az új rendszer nagy segítség, elsősorban a gyógyszerkiváltás szempontjából, hiszen az idősebb betegek helyett a hozzátartozóik, segítőik is megtehetik ezt. Szabó Bálint szavai szerint

a rendszer hibátlanul vizsgázott.

Emlékeztetett, a betegeket és az ellátókat is arra szólították föl, hogy minél kevesebb érintkezéssel oldják meg a betegségekhez kapcsolódó ügyintézést, így elektronikus receptekre váltsák ki a szükséges gyógyszereket, sőt, leleteikért se keressék föl a különféle vizsgálóhelyeket, laborokat, hanem azokhoz is az EESZT-ben férjenek hozzá. Továbbá elektronikusan rendelhetővé vált több gyógyászati segédeszköz is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vajda János