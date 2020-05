Vitézy Dávid: nincs szükség parkolóházra a Biodóm mellett

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebookon közzétett posztjában emlékeztet: a Városligetet illetően sok a vita, de abban látszólag teljes egyetértés alakult ki a kormány és a főváros között, hogy a Ligetet autómentessé kell tenni. A kormány ezért a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának tavaly decemberi ülésén felajánlotta, hogy a garázsra szánt mintegy 6 milliárd forint állami támogatás átcsoportosítható a Biodóm befejezésére. A főváros által most nyilvánosságra hozott Városliget Építési Szabályzat módosító javaslatban azonban továbbra is szerepel a parkolóház, ami Vitézy Dávid szerint felesleges létesítmény, hiszen a közelben, a Dózsa György és a Mexikói úton is két nagy kapacitású mélygarázs fog épülni a tervek szerint.

Vitézy Dávid azt írja, csalódottan olvasta a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) módosítására készült friss fővárosi javaslatban, hogy az épülő Biodóm mellé az Állatkert által betervezett 700 férőhelyes új parkolóház előírásként ismét benne van a tervekben.

„Erre a parkolóházra semmi szükség nincs, a Ligetbe ez a létesítmény nem való, közlekedési szempontból is aránytévesztés volna a megépítése. Ezt az álláspontomat Állatkert korábbi vezetője felé is képviseltem, és a véleményem az előző önkormányzati ciklus óta sem változott” – közölte.

A vezérigazgató szerint megérett az idő arra, hogy a Városliget valóban csak a gyalogosok és kerékpárosok birodalma legyen, és a közúti forgalom egyáltalán ne lépje át a Városligetnél a Hungária gyűrű vonalát” – írta.

Vitézy Dávid három okot sorol fel, és arra kéri a fővárost, hogy fontolja meg az érveket és törölje az Állatkert mellé tervezett parkolóházat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt