Varga Judit: diplomáciai következménnyel jár, ha az EP-t nem érdekli a magyar álláspont

Az igazságügyi miniszter szerint továbbra is kérdéses, hogy hozzászólhat-e a magyar koronavírus-törvényt érintő vitához, pedig a jogállamiság, a tisztességes eljárás és a demokrácia összes alapelve ezt kívánná. Ezek olyan alapértékek, amelyeket "álságosan és folyamatosan" számon kérnek Magyarországon - tette hozzá Varga Judit a Kossuth rádiónak nyilatkozva.

Hogy mivel indokolja az Európai Unió vezetése azt, hogy Magyarország nem kap szót, a tárcavezető az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, "a kialakult gyakorlatra" hivatkoznak. A vitát a zöld és "balos" frakciók kezdeményezték, és szerdán napirendre is kerülhetne.

"Hallgattassék meg a másik fél is, levelet írtam az EP baloldali elnökének, David Sassolinak, kérve, hogy noha nem értjük,

miért kell a válsághelyzetben most éppen ezzel foglalkoznia az EP-nek, miközben minden kormány a védekezéssel van elfoglalva,

de ha már napirendre került a kérdés, úgy kívánja meg a tisztesség, hogy a magyar kormány is hozzá tudjon szólni" - mondta Varga Judit, aki szerint "egyensúlytalan alapállású" vita lehet, ha lesz.

David Sassoli kabinetfőnöke útján válaszolt, de nem Varga Juditnak, hanem a brüsszeli uniós magyar nagykövetnek, hogy "a kialakult gyakorlat szerin állam- és kormányfőt várnak", de nincs lehetőség a vitához távolról hozzászólni, vagyis "fegyveregyenlőtlenség látszik". Az igazságügyi viszont rámutatott, nincs írott szabály arra, hogy ki képviselje a kormányokat a plenáris ülés vitáin. Több alkalom volt arra, hogy egy államtitkár képviselt egy országot a hetes cikkely ügyében - mondta.

Varga Judit erre egy második levelet írt, hogy ezen körülmények között félre kéne tenni, hogy "kinek mi a rangja", hiszen veszélyhelyzet van.

Erre reagálva már

maga Sassoli elnök írt levelet Orbán Viktornak, meghívva őt csütörtök reggelre

az EP-frakcióvezetők döntése alapján, de jelen helyzetben a vita szükségességét eleve felveti az, hogy az utazási lehetőségek korlátozottak, felszólalni pedig csak személyesen lehet - mondta Varga Judit, aki egyértelműsítette, a miniszterelnök most nem megy Brüsszelbe, de ő készen áll utazni, és Vera Jourová EB-alelnök is szeretné, hogy legyen ott magyar kormányképviselő a vitán. "Bárhogy is történik, meglesznek a tanulságok, diplomáciai következmények" - tette hozzá mindkét rádióinterjúban Varga Judit, aki szerint "lejteni fog a pálya" egy ilyen eszmecserén.

A tárcavezető morálisan elítélendőnek nevezte, hogy az európai baloldali frakciók akkor foglalkoznak újra a magyar jogállamisággal, amikor emberek ezrei halnak meg és milliók veszítik el az állásukat Európában a járvány miatt.

"Nem vagyok meggyőződve afelől, hogy emögött nem a magyar baloldali EP-képviselők kezdeményezése áll, és nem ők fogják a tollat"

- mondta.

Varga Judit leszögezte, az Európai Bizottság is megerősítette korábban, hogy a magyar koronavírus-törvény összhangban van az európai normákkal.

Kiemelte, a magyar kormány olyan intézkedéseket hoz a veszélyhelyzetben, amelyek az emberek élet- és egészségvédelmét szolgálják, illetve a gazdasági károk minimalizálására törekszik.

Orbán Viktor miniszterelnök egyébként kedden levélben válaszolt az EP elnökének, David Maria Sassolinak, leírva, hogy jelenleg minden erejét és energiáját a járvány elleni védekezés köti le, így a magyar kormány képviseletében Varga Judit igazságügyért és európai uniós ügyekért felelős miniszter tud részt venni a vitában. A miniszterelnök arra is felhívta az EP-elnök figyelmét, hogy az Európai Tanács soros elnöksége képviseletében egy államtitkár lesz jelen.

Nyitókép: Botár Gergely