Újabb hírek a Hableányról

Az egykori városnéző hajó 2019. május 29-én szenvedett balesetet, amikor nekiment az utána a Dunán közlekedő Viking Sigyn szállodahajó. A szerencsétlenségben a magyar matróz és a kapitány, valamint huszonöt dél-koreai állampolgár meghalt. Egy dél-koreai személyt még a mai napig is keresnek a hatóságok.

Az elsüllyedt magyar járművet 2019. június 11-én emelték ki a Dunából, ahonnan aztán Csepelre vitték, innen pedig a Népszigetre, az Újpesti kikötőbe került.

Havonta majdnem 400 ezer forintért már az Újpesti kikötőben tárolják a Hableány roncsát. A nyomozás alatt itt is járőrök őrizték, erre ma már csak egy szakadt rendőrségi szalag emlékeztet. A roncs továbbra is bűnjelnek számít, a szakértői vélemények elemzéséig pedig biztosan az is marad – írta az Index a Fővárosi Törvényszék válasza alapján.

Amíg esetlegesen a hajó újabb vizsgálatára szükség lehet, a szakvélemény esetleges vitatása miatt, a lefoglalás szükséges. Amíg a lefoglalás megszüntetése nem történik meg a hajóroncs felett más nem rendelkezhet, még az üzemeltető sem.

Az üzemeltető cég terve szerint a Hableány orr-része menthető és emlékmű lehetne. Borbély Zoltán a cég jogi képviselője most az Indexnek azt mondta, ők továbbra sem tehetik meg, hogy közterületen ilyen emlékművet állítsanak, de ha lehetőség nyílik rá, minden ellenszolgáltatás nélkül, szívesen átadják a hajót egy kijelölt szervezetnek.

Az ügy azóta bíróság elé került, március 11-én már előkészítő ülést is tartottak, a tárgyalást viszont − a koronavírus-járvány miatt − csak ősszel folytatják. Ám miközben az már biztos, hogy a büntetőügyet szeptember 8-án és október 14-én is tárgyalják majd, addig a kártérítési ügy tárgyalásai a koronavírus miatt teljesen leálltak. A magyar matróz hozzátartozóit képviselő ügyvéd elmondta, velük tárgyalóasztalhoz sem hajlandó ülni a szállodahajót üzemeltető cég. A sétahajós Panorma Deck jogi képviselője szerint is fájó, hogy a balesetet okozó cég eddig nem látta annak semmilyen szükségét, hogy a károsultakat bármilyen kártérítésben részesítse.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton