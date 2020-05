Péterfalvi Attila: elektronikus karanténellenőrzés olyan, mintha a rendőr csöngetne

Mint arról az Infostart is beszámolt, a járvány miatt elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzésének lehetőségéről jelent meg rendelet a hétfői Magyar Közlönyben.

Péterfalvi Attila álláspontja szerint, miután ez önkéntes adatkezelésnek minősül az érintett oldalán, hiszen nem kötelező a szoftver letöltése és telepítése, így,

bár a személyiségi jogokat érinti a megoldás, nem jár többletsérelemmel,

hiszen a házi karantén szabályainak a betartását a rendőrség amúgy is jogosult ellenőrizni. A szoftver csupán ezt kívánja kiváltani, a rendőr becsöngetését, de ez nem jár olyan sérelemmel, amely az adatkezelési célon, a szükségesség-arányosság követelményén túl az érintettnek a magánszférájára bármiféle veszélyt jelentene. Ráadásul nem is kötelező adatkezelésről van szó ebben az esetben – ismételte meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

A szakember megerősítette, a hatóságnak kizárólag arról lehet tudomása, hogy az ellenőrzött koronavírustesztje pozitív, de további, az egészségügyi állapotára vonatkozó információval nem bírhat. Hiszen az ellenőrzés célja az, hogy az érintett ne hagyhassa el a lakóhelyét, és ne fertőzzön meg másokat.

Péterfalvi Attila arra is kitért, hogy az Európai Unió adatvédelmi testülete külön is kiadott egy ezzel kapcsolatos iránymutatást a különböző applikációk alkalmazásának a szabályairól. Az önkéntesség nagyon fontos alapelv, ahogyan a szükségesség-arányosság is. Továbbá kulcskérdés, hogy az adatokat anonim módon alkalmazzák, de nyilvánvaló, hogy ez alól kivételt jelent a házi karantén szabályainak a betartásra vonatkozó ellenőrzés, hiszen ott konkrét személynek a mozgását kell felügyelni – magyarázta az adatvédelmi hatóság elnöke.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay