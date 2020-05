Koronavírus - kiderült, Magyarországon is felbukkant-e a gyerekeket veszélyeztető betegség

Magyarországon két gyereket ápolnak kórházban koronavírusos megbetegedés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen.

Az eddigi tapasztalatok alapján a felnőttekkel ellentétben a gyerekeknél nem befolyásolja a meglévő krónikus betegség a koronavírus lefolyását. Sehol a világon nem kerülnek tömegesen kórházba az asztmás vagy a szervtranszplantált gyerekek, nem halnak meg tömegével az immunszupresszív szereket szedő gyermekek – mondta az RTL Klubnak Novák Hunor gyermekorvos.

A műsorban arról is beszélt, hogy Magyarországon egyelőre nem találkoztak azzal a rejtélyes, gyerekeket érintő betegséggel, amivel 15 gyerek került kórházba New Yorkban, és ami több nyugat-európai országban is megjelent, főként koronavírusos betegeknél. Ez kipirosodott szemmel és végtagokkal, hámlással jelentkezik. Amerikában több gyerek van kórházban Kawasaki-szindrómával is, úgy vélik, az is összefüggésben lehet a koronavírus-fertőzéssel.

fdsfas

Nyitókép: Pixabay