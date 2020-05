Az új gépek kiemelten fontos szerepet kapnak majd, hiszen ezek beszerzésével lehetőség nyílik cégcsoporton belül, költségmegtakarítás mellett nagyobb hatékonysággal elvégezni a vasúttársaság saját pályakarbantartási- és felújítási munkáit.

A beszerzés keretében egy nagyteljesítményű ágyazatrostáló gépet, egy nagyteljesítményű dinamikus vágánystabilizátort és egy kitérő szabályozó gépet szállít majd le a nyertes Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen GmbH, a sínköszörűgép gyártására pedig a Harsco Rail Europe GmbH adott be nyertes pályázatot. A négy gép beszerzésére 25.200.000 euró összegben kötött szerződést a MÁV FKG a két nyertes vállalkozóval április végén.

A MÁV FKG által a tárgyalások során elért szerződéses összeg 2.300.000 eurós megtakarítást eredményezett a becsült értékhez képest.

Kitérő- és vágányszabályozó gép (Forrás: MÁV/Michael Sautner)

Nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép (Forrás: MÁV/Nick Waldhör)

A közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzendő gépeket hosszú távú bankhitelekből fizeti ki a társaság.

A sikeres szerződéskötést követően az új gépek gyártása és az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzése – géptípustól függően – 24 és 30 hónap, ezt követően állhatnak majd munkába a karbantartandó vagy felújítandó vonalszakaszokon.

Kulcsfontosságú a vízelvezetés

A vasúttársaságnál jelenleg két működőképes, 1980-as évekbeli ágyazatrostáló gép áll rendelkezésre. A nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép teljesítménye nagyobb, mint a meglévőké, továbbá már nem csak folyóvágányok rostálására, hanem kitérők esetében is alkalmazható lesz ez az önjáró vasúti jármű. Ez a technológia az ágyazat vízelvezető képességét állítja vissza, így stabilizálja a vasúti pálya alapját, rendszeres rostálással a nagyobb pályafelújítások jelentős része megelőzhető.

80 km/h felett kötelező

A nagyteljesítményű dinamikus vágánystabilizátor vibrációval tömöríti az ágyazatot a hossz- és keresztszint tartása mellett. Magyarországon, azokon a vágányokon, ahol az engedélyezett sebesség 80 km/h-nál nagyobb, kötelező dinamikus vágány-stabilizátor használata az átépítési vagy rostálási munkák után, és a felépítményi karbantartó munkák során. Az elvégzett munka minősége és mennyisége növekedik meg az új gépek használatbavételét követően.

Megemeli a sínszálakat

A kitérő- és vágányszabályozó gép a sínszálak megemelésével a keresztaljak alatt lévő ágyazatkő tömörítését végzi el, egyúttal a vágány méreteit állítja be. Az új gép kitérőkben is el tudja végezni ezt a bonyolult és nagy energiaráfordítást igénylő munkát. A vasúttársaságnál jelenleg csupán egy ilyen korszerű és öt 30 évnél is öregebb gép áll rendelkezésre, utóbbiak nem is mindenhol alkalmazhatóak. A MÁV különféle besorolásban 8150 csoport kitérőt üzemeltet, ebből közel 2600 csoport kitérő – nagyobb részt elővárosi - szabályozására a régi gépek alkalmatlanok. Az új gép, az újabb technológiai szintjének megfelelően, bármelyik szabályozására alkalmas lesz.

A zajt is csökkenti

A MÁV jelenleg nem rendelkezik nagy teljesítményű vágányköszörű géppel. Az új sínköszörű gép a sínprofil finomfelületi megmunkálására alkalmas önjáró kötöttpályás vasúti jármű, ami az országos vágányhálózat jelentős részén alkalmazható lesz. A vasúti pálya üzembiztos és működőképes fenntartásának egyik eszköze, hiszen a rendszeres időközönként elvégzett köszörülés csökkenti a futófelületi hibák károsító hatását, javítja az utazási komfortot, csökkenti a zajt, csökkennek a járműre ható mechanikus rezgések, rázkódások.

Nyitókép: Pexels.com