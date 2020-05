Egy új alkalmazással lehet megóvni a fővárosi parkok és fák állapotát

A BP Fatár térképes felülettel segíti az eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot a Főkert fenntartásában lévő zöldterületeken.

Jelenleg a fővárosi kiemelt parkok területei, azok minden fája, utcabútora, játszótere, ivókútja, kerti építménye megtalálható az alkalmazásban GPS-jel alapján, illetve az applikációban történő rákereséssel. Ez megközelítőleg 4,5 millió négyzetméter zöldterületet jelent, az azokon lévő 85 ezer felvett objektummal és 47 ezer fával.

Minden egyes objektumnak, fának saját adatlapja van, amelyen az adatok és képi információk mellett a használó célzott bejelentést is tehet a fenntartó felé, amennyiben valamilyen problémát észlel.

Kerpel-Frónius Gábor főpolgármester-helyettes az InfoRádióban elmondta: az alkalmazást tovább is fejlesztik, a cél az, hogy a kiemelt fasorokat is megjeleníthessék (ez mintegy 70 ezer fát jelent), valamint minél több kerületi fát is szeretnének a jövőben feltüntetni.

Nyitókép: Pexels