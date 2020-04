Hat fővárosi fenntartású idősotthonban jelent meg a koronavírus

Az online lap cikkében azt írta, "a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő idősotthonok közül tehát már nemcsak a Pesti úton, hanem két 11. kerületi, a Rózsa utcai, a Rupphegyi, a Kútvölgyi úti idősotthonban is megjelent a vírus. Az is kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő idősotthonok közül 6 intézményben van hivatalosan is igazolt koronavírusos, ezekben összesen 360 idős gondozott, 60 dolgozó lett fertőzött, és 49-en haltak meg" - olvasható a cikkben.

Hozzátették, hogy az idősotthonok között a legnagyobb gócpont továbbra is a Pesti úti idősotthon, ahol 295 gondozott, 26 dolgozó és 34 elhunyt van jelenleg. A Rózsa utcában 53 gondozott és 20 dolgozó, a Kamaraerdei úton 10 gondozott és 3 dolgozó, a Kútvölgyi úton és a Bánk Bán utcában 1-1 gondozott, a Rupphegyi úton pedig 1 dolgozó fertőzött. 34 halott a Pesti útról kerül ki, 14 meghalt ember a Rózsa utcából és 1 fő a Kútvölgyi útról - tudta meg a lap a Koronavírus Sajtóközpont kérdésükre küldött válaszából.

"Ezek szerint az összes idősotthonban igazolt fertőzött 57 százaléka fővárosi fenntartású idősotthonban él, és az összes idősotthonban meghaltak 74 százaléka is ezekből az intézményekből kerül ki. A Pesti úti idősotthon lakói az összes idősotthonban fertőzöttek 47 százalékát teszik ki, az összes idősotthonban meghalt ember több mint fele a Pesti úti idős otthon gondozottja Érdekesség, hogy a szintén Budapesten található, de nem önkormányzati fenntartásban lévő közel hatszáz idős emberről gondoskodó Olajág Otthonokban viszonylag kevés, 50 igazolt fertőzött van, és 7 ember halt meg. Ezenfelül másik 3 nem önkormányzati fenntartású budapesti idősotthonban jelent meg kevés esetszámmal a vírus, de azokban haláleset eddig nem történt" - áll az Origo cikkében.

Jutalmat ad a főváros

Egyszeri pénzbeli jutalmat kapnak a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő idősotthonokban dolgozók a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben megnövekedett munkájuk elismeréseként - döntött a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Karácsony Gergely főpolgármester.

A budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett határozat szerint

a célra 190 millió 468 ezer forintot biztosítanak.

Az átlagosan 100 ezer forintos jutalmat 1621 dolgozó kapja meg, ők az idősotthonokban dolgozók 75 százalékát jelentik.

Az engedélyezett dolgozói létszám és a jutalmazásba bevonni kívánt létszám közötti eltérés egyrészt az állományban lévő, de jelenleg feladatot nem végző, valamint a távmunkában feladatnövekedés nélkül dolgozók létszámából és a fel nem töltött álláshelyek létszámából adódik - olvasható az előterjesztésben.

Karácsony Gergely az fővárosi MSZP-frakció javaslatára döntött arról is, hogy a csütörtöktől Szaniszló Sándort az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökét és tagját visszahívják, és péntektől a testület elnökének és képviselő tagjának Gajda Pétert, a XIX. kerület szocialista polgármesterét választják meg.

Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere február végén lépett át az MSZP-ből Kiss László III. kerületi polgármesterrel együtt a Demokratikus Koalícióba. Szaniszló Sándor február 26-án azzal magyarázta átlépését, hogy polgármestersége első száz napja után azt tapasztalta, egyre több helyi választó türelmetlenkedett az ígért egészségügyi és közúthálózati fejlesztések ügyében, és számára úgy tűnt, hogy az MSZP-től nem kapja meg azt a támogatást, amely elvárható lett volna.

Veszélyhelyzet idején - törvényi rendelkezés értelmében - a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét a főpolgármester gyakorolja.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán