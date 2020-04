Fenséges hajómonstrumot kapott a Duna

Új kitűzőhajót bocsátottak vízre az Országos Vízügyi Igazgatóság munkatársai április 23-án Nyergesújfalun. A vízügyi ágazat számára mindig ünnepinek számító eseményen a hagyományoknak megfelelően pezsgővel keresztelték meg a járművet.

A Luppa nevet kapott hajó a biztonságos dunai közlekedési útvonal kitűzése mellett fontos szerepet tölt majd be jégzajlás idején, vagy nagy mennyiségű uszadék érkezésekor is.

Mint a vízügy közleménye fogalmaz, utoljára a ’80-as évek végén volt arra példa, hogy akár új kitűzőhajót, akár jégtörőt kereszteltek, illetve tettek vízre Magyarországon: a Széchenyi jégtörőt 1988-ban, míg az Atlasz II kitűzőhajót 1989-ben építették az újpesti Hajógyárban.

Fotó: Országos Vízügyi Főigazgatóság

A kitűzőhajók alapfeladata az, hogy bóják kihelyezésével, vagyis kitűzésével kijelöljék a vízmélység szempontjából biztonságos vízi útvonalat a hajóközlekedés számára. A nagy mennyiségű uszadék "elzavarására" és a téli viszonyok ellen pedig a hajó orrát úgy alakították ki, hogy a legkomolyabb jégzajlásnak is ellenálljon: a dupla bordázatú, 1 centis acéllemezekkel megerősített hajóorr a jármű teljes hosszának mintegy ötödét teszi ki. Az úgynevezett kisvizes időszakokban pedig a lapos kialakítású fenékrésznek és a kis merülésnek köszönhetően bevethetőek ott is, ahol a nagyobb hajók már megfeneklenének.

Luppának még két testvére épül, mindhárman egy-egy dunai mellékágról kapják a nevüket: Luppa, Erebe, Rezét. Ezeken a nagy víziútfenntartó hajókon kívül pedig még 3 kicsi, gyorsjáratú társuk átadása is várható a közeljövőben, amelyeket kifejezetten a kismértékű és azonnali beavatkozásokra tervezték.

A Luppa méretes jármű: 24,86 méter hosszú, 2x232 kiloWatt teljesítményű. Holtvízi sebessége a tervek szerint 20 kilométer óránként, de a gyakorlatban dől majd el, milyen gyorsan tud menni a jármű a vízen.

A kormányállása előtt egy nagyméretű, 32 négyzetméteres munkatér is helyet kapott, kiegészítve egy 2 tonna teherbírású daruval, hogy árvíz vagy jégzajlás esetén gyorsan ki- és be tudják ide szedni a hajóút szélét jelölő úszójeleket, illetve kisebb javításokat is el lehessen itt végezni.

Az új hajók összköltsége 5,3 millió euró, a kisebb társaké 1,56 millió euró.

Nyitókép: Országos Vízügyi Főigazgatóság