Teljesen kizökkentünk a normális életből. Nagyon szigorú kijárási tilalom van március 8-a óta. Maszkban, kesztyűben lehet utcára menni, nem lehet beszélgetni, egymást megközelíteni – mondta a veol.hu-nak Kis Csilla, aki öttagú családjával egy közép-olaszországi, tengerparti városkában él egy kertes házban, így annyira nem szenvednek a bezártságtól. Húszéves, jogi egyetemista lánya és 18 éves, érettségi előtt álló fia online tanul, ő párjával cégüket szintén így irányítja. A balatonfüredi születésű nő 29 éve él Olaszországban, és ilyennek még soha nem látta.

Elmondása szerint az utcára csak az úticél és az indulási időt rögzíti papírral lehet menni. Az üzletek többsége zárva, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és dohányboltok vannak nyitva. De egyébként is csak a legközelebbi üzletet lehet felkeresni - ők heti kétszer teszik meg -, kutyát is csak lakhely 500 méteres körzetében lehet sétáltatni. A várost nem lehet elhagyni.

Kilenc kilométerre van tőlük egy kórház, amely járványkórház lett. A nő szerint

szörnyű hallani, ahogy a mentőautók éjjel-nappal mennek, gyakran a halottszállítók is, sokan a halottaiktól sem tudnak elköszönni.

Az egészségügyben dolgozókkal az emberek együttéreznek, a kórházak zsúfolásig megteltek betegekkel, az ottani állapotokra nincsenek szavak. Kis Csilla úgy tudja, az orvosok és az ápolók havonta száz eurót kapnak pluszban, és a munkába utazás ingyenes számukra. Elmondta: több, 60 körüli ismerősük is elhunyt, pedig nem küszködtek komoly betegséggel. Más ismerőseik lélegeztetőgépen vannak.

A család telefonon, interneten tartja a kapcsolatot rokonaikkal, másokkal erkélyről, kertből beszélnek. Keveset nézik a tévét, ahol rengeteg szörnyűséget lehet látni. Sokat beszélgetnek, olvasnak, jógáznak, Kis Csilla virtuális imakört is vezet, fia a kertben egy kis szabadtéri edzőhelyet alakított ki.

"Nagyon aggódom otthoni szeretteimért is, szüleimért, testvéremért és mindenkiért. Eddig bármikor indulhattam haza, de most nem lehet, mert minden le van zárva, ami szintén nagyon riasztó érzés. Jóformán csak az áruszállítás működik, az autópályán, amire rálátunk, nem járnak autók"– mondja. A máskor pezsgő Olaszországban, így a városukban is üresek az utcák. Az élet normális napokon reggel a bárokban kezdődik egy gyors kávé mellett, amikor ismerősök, barátok beszélgetnek kicsit, aztán mindenki indul a dolgára.

Az emberek segítik egymást, különös tekintettel a rászorulókra. Áll a gazdaság, rengeteg a munkanélküli, akik ezt nem tudják bejelenteni, mert az irodák is bezártak, és a túlterheltség miatt nehezen lehet elérni őket.

Azt tanácsolta, mindenki vegye nagyon komolyan a járványt, és tartsa be az előírásokat, óvintézkedéseket.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Luca Zennaro