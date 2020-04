Csillaghegy jóakarói most nagy vállalkozásba fognak

A 108 éve alapított Csillaghegyi Polgári Kör egyesület a koronavírus-járvány alatt igyekszik minden rászoruló szoruló lakosnak segíteni, akár a meleg étel házhozszállításában. Ehhez adományokat is vár az egyesület - mondta a szervezet elnöke, Debreczeny István az InfoRádióban.

"Minden karácsonykor mintegy 100 karácsonyi ajándékcsomagot állítunk össze itt élő, nagyon nehéz sorsú, idős, beteg emberek számára. Tudjuk, hogy nagyon nagy nélkülözésben élnek, szegények és magányosak. Támogatni kell őket, sikerült is már 400 rúd szalámival támogatni őket a járvány kitörése óta" - számolt be a mostani helyzetről és részsikerekről.

Megszervezték, hogy a piacon kapható árukat a rászorulóknak ajtóig térítésmentesen el is viszik, most már három hete fut ez a kezdeményezés is, szép árut kapnak és "megbízhatóan jut kézhez".

Most azon ügyködnek, hogy lehetővé váljon a legszegényebbeknek heti háromszor egy-egy kétfogásos meleg étel biztosítása, házhozszállítással, ebben partnerük a környékbeli Kiscsillag Étterem.

"Mindenki nehezen nyúl a zsebébe, de éreznünk kell, hogy mások még jobban rászorulnak"

- fogalmazott.

A Csillaghegy.info honlapon minden jóakaró megtalálja a szükséges információkat, illetve a Csillaghegyi Polgári Körnek Facebook-oldala is van.

Nyitókép: Pixabay