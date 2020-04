Uniós igen a magyar válságkezelési támogatási igényre

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt az 50 milliárd forint összegű magyar támogatási programot, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hivatott a magyar gazdaság működését segíteni.

A támogatási programot a bizottság az állami támogatásokra vonatkozóan nemrég elfogadott ideiglenes keretszabálya alapján hagyta jóvá. Ezen túlmenően segítik az áruk zavartalan áramlását az országok között az úgynevezett zöldfolyosókon, illetve az államháztartási hiányra és az idén visszafizetendő pénzekre is könnyítéseket, haladékot adtak.

A hét elején a brüsszeli testület és az Európai Beruházási Alap

8 milliárd euró összegű finanszírozást szabadított fel 100 000 kis- és középvállalkozás számára.

Zupkó Gábor, az Európai Bizottság budapesti képviseletvezetője az InfoRádiónak azt is elmondta, hogy közvetlen támogatást kapnak az egészségügyi rendszerek is a jelenleg kifutó 7 éves keretköltségvetésből.

"Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy létrejöjjön egy szükséghelyzeti támogatási eszköz - erről hamarosan döntés születik -,

hárommilliárd eurós kerettel és közvetlenül támogatná a tagállami egészségügyi rendszereket, és ebből egy közös stratégiai egészségügyi készletet is létrehoznának"

- ismertette a részleteket a képviseletvezető.

Fóris György, a Bruxinfo elemzője az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorában arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió 27 tagország akarata alapján működik. Ezidáig ezek az államok nem adtak felhatalmazást arra, hogy például közegészségügyi feladatokat ellásson, ugyanis ez egyértelműen nemzeti hatáskör. Fóris György elmondta: az Európai Bizottságnak nincs kórháza vagy raktára, amelyben különböző, akár a mostani járványhoz szükséges eszközöket tartanának.

"A közösségi mechanizmusok annyiban tudnak ehhez hozzájárulni, hogy elkezdenek közvetíteni - akár úgy, hogy összekapcsolnak beszélgetéseket, akár úgy, hogy felszabadítanak, könnyebbé, feltétel nélkülivé tesznek hirtelen beavatkozásokat -, tehát a pályát, a körülményeket próbálják könnyíteni, de még továbbra is ahhoz, hogy konkrét államok egymásnak segítsenek.

Sokak szerint elképzelhető azonban - különösen, ha fennmarad ez a járványveszély a jövőre nézve is -, és valószínű is, hogy ezen a területen is elindul egy közös problémakezelési gondolkodás. A mostani laza, feltétel és követelmény nélküli koordinálást esetleg felváltja egy picit tudatosabb felkészülés, olyan közös alapok, eszközrendszerek koncentrálása és elosztási mechanizmusának kialakítása, ami eddig nem volt. Magyarul,

lehet, hogy kicsit közösségiesítik a közegészségügynek valamilyen fokú támogatását és kezelését is, és akkor már lehet, hogy erre is azt mondani, hogy az EU mit csinál, vagy mit nem csinál. Ma a tagok ezzel nem bízták még meg"

- tette hozzá Fóris György.

Az uniós állam- és kormányfők tanácskozásai a járvány miatt március óta videókapcsolaton keresztül zajlanak.

Nyitókép: Pixabay