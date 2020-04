Emberpróbáló feladat elé állítja a járvány az egyszülős családokat

Természetesen mindannyiunk számára mind lelkileg, mind gyakorlatilag nagyon nehéz a mostani helyzet, miután sok szerep zúdult a nyakunkba egyszerre, amit a tapasztalatok alapján két szülőnek is nehéz megoldani. Amikor azonban ez egy emberre hárul, az nem kétszeres vagy négyszeres, hanem sokszoros feladatot jelent – emelte ki Nagy Anna. Különösen azért, mert az egy ember gyakorlatilag sohasem tud pihenni. Ami pedig legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb, hogy a család létfenntartása is egy személy dolga, miközben munkahelyek kerülnek veszélybe és szűnnek meg, és a mindennapok részévé váltak a fizetés nélkül szabadságok, miközben otthon két-három gyerek is lehet, tette hozzá az Egyszülős Központ vezetője.

Ma Magyarországon 300 ezer egyszülős család van.

Esetükben egyidőben kell megoldani a gyerekfelügyeletet és a munkavállalást, a háztartást és a gyerek tanulásának segítését, ami rengeteg feladat. A lassan két éve működő Egyszülős Központ éppen ezért a vészhelyzet kihirdetését követően szinte azonnal ahhoz igazította a szolgáltatásait, és ahol csak lehetőség nyílik arra, online is elérhetővé tették a szolgáltatásokat. Tehát

ugyanúgy van jogi tanácsadás, illetve rendelkezésre állnak pszichológusok és coach-ok, segítő beszélgetések,

mint eddig, csak nem személyesen, hanem valamilyen online formában – emelte ki Nagy Anna. Hozzátette: remélhetőleg a szülőknek is nagy segítség, nem csak a gyerekeknek, hogy azonnal elindultak az online korrepetálásaik is, segítendő az otthoni tanulást.

Ezeken kívül kifejtetten a mostani helyzet miatt is indított programokat az Egyszülős Központ:

stresszoldási célzattal, egyéni és csoportos foglalkozásokat,

azért, hogy mentálisan is "meg tudjanak állni" az érintett szülők, hiszen nemcsak arról van szó, hogy fizikailag meg tudják-e oldani a feladataikat, hanem arról is, hogy lelkileg kitartsanak ebben a nehéz időszakban, ami bizony néha nem könnyű. Azok számára, akik pedig valóban nehéz helyzetbe kerültek egzisztenciálisan, az ő számukra

élelmiszercsomagokkal, tisztálkodó- és tisztítószerekkel igyekeznek segíteni,

ami a mindennapokat tudja megkönnyíteni.

Nagy Anna végezetül megjegyezte: öröm az ürömben, hogy a különféle online szolgáltatásaikkal, és az egyre virtuálisabbá váló világgal könnyebben elérik már azokat a vidéken élő egyszülős családokat is, akik eddig nehezebben juthattak el az Egyszülős Központhoz.

