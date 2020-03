A koronavírus-krízis után mi lesz több: kisbaba vagy válás?

Természetes, hogy nehezen éljük meg ezt az időszakot, a járvány, a bezártság és az egzisztencia miatti szorongás is normális érzés – mondta az InfoRádiónak Regős Judit családi tanácsadó, kríziscoach. A szakember szerint fogadjuk el, hogy ez egy nehéz helyzet, és lesznek hangulati mélypontjaink.

„Krízishelyzetben gyakorlatilag minden normális” – fogalmazott.

A tanácsadó szerint

fontos a tudatos médiafogyasztás, csak ellenőrzött híreket olvassunk,

azt is mértékkel. Azt mondja, ne a jövőre, csak a következő 1-2 napra koncentráljunk, azt viszont alaposan tervezzük meg.

„Időről időre, még akkor is, ha nem tudunk hosszabb távra tervezni, napirendet készítsünk. Akár naponta újat, és igyekezzünk azt a napirendet akkor is betartani, ha nincsen hozzá kedvünk. Mert pontosan ezek a kicsi célok, akár egy-egy nap abszolválása, tudnak minket irányban tartani, és előbb-utóbb pszichésen is fel fogunk nőni ehhez a feladathoz, amit most még nem látunk, hogy mi” – mondta.

Gyerekes családoknál a napirend még fontosabb – figyelmeztetett a kríziscoach. Fontos, hogy találjunk elfoglaltságot, kézműveskedjünk, tanuljunk, rakjunk rendet a szekrényben, és ne hanyagoljuk el a mozgást a négy fal között se. Regős Judit szerint

a családok online is segíthetik egymást.

„Van a Szülők Háza Alapítványnak egy fejlesztése, egy Families Share névre hallgató ingyenes applikációja, amely segítségével a családok, kisebb közösségek meg tudják szervezni, hogy egymásnak bevásároljanak, főzzenek, vagy ha olyan a helyzet, hogy hogyan tudnak minicsoportokban egymás gyermekeire vigyázni, amíg a szülő ellátja a feladatait” – magyarázta a szakember.

A krízistanácsadó szerint az összezártság sok kapcsolatban, családban előhozhat kényes kérdéseket, amikre végre válasz is születhet.

„Most olyan emberek, akik eddig csak aludni jártak össze, most napi 24 órában lesznek együtt. Ami nyilván elő fog hozni egy csomó kérdést, viszont az embert ez egyben rá is kényszeríti egy egyfajta megküzdési technika megtalálására. Hiszen ezután is össze leszünk zárva, és éppen ezért

ez egy érdekes társadalmi kísérlet is, hogy mi lesz több, amikor ez a krízis elmúlik: gyermek vagy válás”

– fogalmazott.

A bántalmazó kapcsolatban élőkre most különösen oda kell figyelni. A szakember szerint az érintettek vagy a szomszédok most se habozzanak, kérjenek segítséget.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com