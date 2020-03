Így lehet igazán hatékony az otthoni munkavégzés

Európa-szerte és Magyarországon is egyre elterjedtebb a home office, vagyis az otthoni munkavégzés. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban az uniós munkavállalók 5,2 százaléka dolgozott otthonról.

Magyarországon az EU-s átlaghoz képest rosszabb az arány, csupán a dolgozók 2,3 százalékának van lehetősége otthonról dolgozni. Érdekesség, hogy az EU-s országok közül a legnagyobb arányban Hollandiában biztosítanak a munkáltatók otthoni munkavégzést az alkalmazottaknak (a munkavállalók 14 százaléka végezheti így a munkáját), ezt követi Finnország (13,3), Luxemburg (11) és Ausztria (10).

Fontosabb a kényelem, a home office, mint a fizetés?

Több hazai kutatás is alátámasztja, hogy a home office és a távmunka nem a jövő, hanem a jelen – legalábbis a munkavállalók szemében biztosan.

Egy tavalyi kutatás eredményei szerint, ha választani kellene két munkahely között, a gyermekesek, különösen a nők az otthoni munkavégzés lehetősége alapján döntenének.

A válaszadók az otthoni munkavégzés három legnagyobb előnye közt említették, hogy szabadon tudják beosztani az idejüket, hogy nyugodtabban tudnak dolgozni, mert kevesebb a zavaró tényező és az is fontos szempont, hogy meg lehet takarítani a munkába járással járó időt.

Erre figyelj oda, ha otthonról dolgozol!

Az otthoni munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy legyen a lakásban egy terület, ahol valóban koncentráltan, zavartalanul lehet dolgozni. Épp ezért még akkor is érdemes kialakítani egy kis dolgozórészt, ha nem fixen távolról végezzük a munkánkat, csak hébe-hóba maradunk otthon.

A legegyszerűbb dolga nyilván annak van, akinek van használaton kívüli szobája, akkor ugyanis elég beszerezni a megfelelő bútordarabokat, és máris nyugodtan lehet dolgozni. Amire mindenképp szükség van, az egy személyre szabható szék.

„Érdemes olyat vásárolni, amelynél nemcsak a magasság, hanem a deréktámasz és a kartámla is állítható” – írta megkeresésünkre a kika bútorlánc, hozzátéve, célszerű állítható magasságú asztalt is venni, hiszen így adott a lehetőség, hogy időközönként állva folytassuk a munkát, ezzel egyébként csökkenthetjük az elhízás kockázatát és jót tesz a keringésnek is.

„Fontos, hogy a karunk gépelés közben derékszögű legyen, a monitor pedig éppen szemmagasságban helyezkedjen el” – jegyezte meg a kika. Szükség lesz még olvasólámpára. Célszerű olyat választani, aminek állítani lehet a fényerejét, és akár azt is, hogy merre és hogyan világítson.

Nincs plusz szoba, mi legyen?

Nem túl általános az, hogy valakinek a rendelkezésére áll egy üres szoba. Felmerül a kérdés, hogyan lehet a nappaliban vagy az étkezőben kialakítani egy olyan kis munkaállomást, amely helytakarékos, mégis kényelmes. Ha nagy a tér, megoldást jelenthet egy válaszfal. Ha viszont ez nem adott, akkor trükközni kell.

„Érdemes arra figyelni, hogy sem stílusában, sem hangulatában ne lógjon ki a dolgozósarok” – javasolta a kika. A bútorláncnál például több mint 60 íróasztal közül lehet választani, vagyis mindenki megtalálhatja a számára és a lakásba leginkább megfelelőt. A nappalihoz vagy étkezőhöz passzoló szék választása már nehézkesebb, kompromisszumot azonban nem érdemes kötni: inkább kevésbé passzoljon a környezethez, de a személyre szabottság nagyon fontos.

„Egy galériás lakásban jó megoldás lehet a munkaállomást a lépcső alá berendezni. Ez az a terület ugyanis, amely a leggyakrabban marad valódi funkció nélkül. Elég egy kis méretű asztal és egy jó minőségű szék” – javasolta a kika.

