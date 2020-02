Egy gyermek rosszulléte mentette meg a család életét Szombathelyen

A mentésirányító azonnal rohamkocsit indított a helyszínre, miközben a vonalban maradt és tanácsokkal látta el a szülőket. Perceken belül meg is érkezett a segítség, a lakásba lépve azonban a mentőegység táskájára erősített szén-monoxid érzékelő hangos sípolásba kezdett és extrém magas szén-monoxid koncentrációt mutatott.

A mentők azonnal értesítették a katasztrófavédelmet és a család gyors kimenekítésével egyidejűleg további mentőegységeket kértek a helyszínre.

A szakemberek is jelentős gázkoncentrációt mértek az életveszélyes lakásban. A mentőegységek a gyermeket és szüleit is különböző fokú szén-monoxid mérgezés tüneteivel szállították stabil állapotban kórházba - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat

Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat