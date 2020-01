Lassan, de biztosan közelít a járvány, így érdemes védekezni ellene

A harmadik naptári héten mintegy 30 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Magyarországon, mint korábban, ez 12.370 főt jelent. Lelassult az influenzaszerű megbetegedések emelkedésének a száma. Míg az első és a második héten nyolcvan százalékos volt a megbetegedések számának növekedése, most 30 százalék körül van ez a mutató - mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője.

A szakemberek tapasztalata szerint ugyanakkor egy erősödő influenzaaktivitás kezdődött,

a héten a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában kilenc esetben mutattak ki influenzavírust, ez pedig a szezonkezdetre prognosztizált 18-nak a fele.

A sentinel orvosok, vagyis az influenza időszakában virológiai mintabeküldésre is felkért háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok által beküldött mintáknál minden ötödik pozitív influenzára.

Az influenza vírusok cirkulációjának erősödését mutatja az is, hogy influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról is kaptak jelentést,

egy Fejér megyei óvodában gyermekeket és felnőtteket is érintett a járvány, a tünetek magas láz, hidegrázás, torokfájás, köhögés,

egy Heves megyei egészségügyi intézményből kapott mintákban kimutatták az influenza A vírusát.

Molnár Zsuzsanna emlékeztetett rá, hogy az influenza A H1N1 és az influenza A H3N2 vírusa az elmúlt években már "járt nálunk". A korábbi években ilyenkor már járvány volt az országban, a járványgörbe azonban most kicsit laposodó képet mutat, nem olyan meredek, mint az előző években, miközben a védőoltást most is hasonló számban adatták be, mint korábban. A szakember szerint erre az lehet a magyarázat, hogy talán kevesebben fogékonyak a betegségre.

Ezzel a vírussal már nagyon sokan találkoztak, nem biztos, hogy mindenki meg fog betegedni.

- tette hozzá Molnár Zsuzsanna. Jellemzően a kisgyermekek közül kerülnek ki azok, akik ha életük első 2-3 évében nem betegedtek meg, éppen például az óvodában találkoznak a vírussal.

A szakember éppen ezért hangsúlyozta, hogy

aki beteg, az maradjon otthon. Ha a szülő a gyermeken influenzaszerű tüneteket észlel, akkor orvoshoz vigye, ne a közösségbe.

Emellett ez az az időszak, amikor különösen oda kell figyelni a köhögési, tüsszögési etikettre, be kell tartani az alapvető higiénés rendszabályokat. A kézmosás fontosságát nem lehet eléggé kihangsúlyozni, illetve a gyakran használt tárgyakat érdemes egy kicsit sűrűbben áttörölgetni, fertőtlenítőszeres takarítást végezni rajtuk.

Molnár Zsuzsanna elmondta, járványról akkor beszélünk, ha százezer lakos közül 144-145 beteg fordul orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, akkor már átlépjük a járványküszöböt, ezt még nem értük el.

Nyitókép: pixabay