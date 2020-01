Felgyorsult a hazai fenyvesek pusztulása

A 20 évvel ezelőtti 2400 négyzetkilométerről mára mindössze 500 négyzetkilométerre csökkent a fenyvesek területe Magyarországon, miközben az összes hazai erdő mérete ez idő alatt nőtt. Az Agrárminisztérium adatai szerint a teljes erdeifenyő állomány 27 százaléka egészséges, míg a feketefenyőnek mindössze három százaléka. Gálhidy László a WWF Magyarország erdővédelmi projektfelelőse az InfoRádióban korábban felhívta a figyelmet, hogy a klímaváltozás okozta aszályos idők és az invazív rovarkártevők, valamint a gombásodás terjedése okozza a legnagyobb problémát a fenyőállománynak.

"Az elmúlt években az egyébként telepített feketefenyő állományok vörös színét okozó tűvörösödést gombafertőzés okozza, de a klímaváltozásnak olyan rovarkártevők is előnyét látják, amelyek megszokottak. Az európai lucfenyő állományokat károsító közönséges szú is sokkal elterjedtebb, mint korábban, Németországban, Csehországban, Franciaországban hatalmas területet pusztít el a szú" . mondta Gálhidy László.

Ódor Péter, az Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa szerint Magyarországon is egyre nagyobb problémát jelent a szú. Az elsősorban Nyugat-Magyarországon tapasztalt luc állománypusztulásban is komoly szerepe volt a szú károsításnak, igaz, a kártétel nagyságához hozzájárult az is, hogy a fák ellenállóképessége csökkent a bogarakkal szemben, rosszabb a gyantatermelése a klímaváltozás miatt - mondta az InfoRádiónak Ódor Péter.

Magyarországon a második világháború után a pénzhiány miatt problémát jelentett a fenyőimport, így aztán fenyvesítési program indult. Másrészt a homoktalajok megkötésére is egyebek mellett a fenyőt használták. Ezek a nem őshonos fafajok kitettek az erdőtüzeknek is, főleg az elmúlt száz évben többek között az Alföldön telepített ültetvények rendkívül gyúlékonyak, nagyobb eséllyel gyulladhatnak ki – tette hozzá Gálhidy László.

De nem csak Magyarországon pusztul a fenyőállomány. Németországban 2018 óta 110 ezer hektárnyi erdő pusztult ki, így 70 millió úgynevezett tömör köbméternyi hulladék fa keletkezett. Ennek csak az eltakarítási költsége 2,1 milliárd euró (690 milliárd forint), az újraerdősítés további 640-660 millió euróba kerül. Hőség idején erdőtüzek, a hőséghullámok végén heves viharok tizedelték a német faállományt. A fenyők az nedvességhiány miatt nem tudnak védekezni a kéregrágó bogarak ellen.

Nyitókép: Pixabay