A Baradla-barlang gyógyító hatása régóta ismert, a légúti panaszokkal küzdő betérő vendégek javulást tapasztaltak, viszont még nem volt gyógybarlanggá minősítve. Pályázati támogatással most ez a minősítési folyamat indulhatott el - mondta az InfoRádiónak Bacsó Zsolt, az az Aggteleki Nemzeti Park kommunikációs osztályvezetője.

Első lépésként a Baradla-barlang egyik oldalágában alakítottak ki egy harminc férőhelyes kórtermet, ahol a terápia zajlik majd, és megkezdődtek a próbaterápiák is az edelényi Koch Róbert kórház bevonásával. Három hétig tesztelik a barlangot a téli időszakban, majd a terápiákat megismétlik a tavaszi és nyári időszakban is, mivel a barlang belső viszonyai - a légáramlás, a gőz, a páratartalom - változnak az évszakokkal együtt - ismertette az eljárást Bacsó Zsolt. Ennek az eredményét 2020 nyarán összegzik, és ezt követően lehet beadni az engedélykérelmet a gyógybarlanggá minősítéshez.

"Ha ezt a minősítést megkapja a Baradla-barlang, akkor a 2021-es évben már valóban napi szinten terápiás célra alkalmazható lesz a barlang"

- tette hozzá az osztályvezető.

A Baradla-Domica barlangrendszert - aminek van szlovák oldala is - összesen 1-1,6 millió eurós beruházással fejlesztik. Ebből a nagyobb rész, 1,3 millió euró a magyar oldalra esik, ami összességében fedezte az előkészítést: abban a mellékágban, az úgynevezett Rókaágban, amelyben eddig csak egy betonozatlan járat volt, most kiépült a járdarendszer, a terápiás helyiségek, az új világítás, a szellőző berendezés, minden egyéb technikai feltétel is. A próbaterápiára már csak az ágyakat és eszközöket kell bevinni - mondta Bacsó Zsolt.

Elmondta azt is, hogy a tervezett maximális befogadóképesség 30 fő, de a termet naponta többször is fel lehet tölteni. A próbaterápia alapján ez napi 3 órás kezelést jelent egy személy esetében - tette hozzá az osztályvezető. Azt egyelőre még nem tudják, hogy a minősítés megszerzését követően ki végzi majd a terápiákat, a Koch Róbert kórház jogosultsága ugyanis csak a próbaidőszakra érvényes. De csak a minősítés megszerzése után dolgozzák ki, hogy milyen gyógyászati intézmény végzi majd a későbbiekben a szolgáltatást. Arról sincs még információ, hogy milyen díjazás ellenében vehető majd igénybe a gyógybarlangi terápia, vagy hogy a társadalombizosítás támogatja-e majd ezt, de a nemzeti park szeretné, hogy legyen tb-támogatott és önköltséges lehetőség is.

Az osztályvezető kitért arra is, hogy a gyógybarlang funkció sem a barlang természetvédelmi értékeit veszélyezteti, sem a többi látogató túráit nem korlátozza majd, mivel ez a terem a barlang főágától teljesen elkülönül.

A következő fázisban nemcsak a Baradlában, hanem a Béke barlangban is lesz egy ilyen terápia. Itt egyébként valamikor volt terápia, csak lejárt a minősítése, amit újra meg kell szerezni.

Nyitókép: Aggteleki Nemzeti Park