Ki lehet takarítani az országot a mindent elborító mocsoktól

A Hulladékvadász.hu nevű környezetvédelem hírportál örömmel fogadta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök évindító beszédében egyik céljaként az illegális szeméttelepek két éven belüli felszámolását nevezte meg. Erre már többször volt próbálkozás, de egyelőre még nem született végleges megoldás a problémára. Szebenyi Péter aktivista az InfoRádiónak nyilatkozva arra hívta föl a figyelmet, hogy így módon évek alatt akár több millió tonna szemét is kikerülhet a környezetbe, akár városaink, településeink „sarkába”, de akár a természet kellős közepére is, amiknek

az eltakarítása évi több milliárd adóforintba kerül.

Egyedül a Magyar Közút másfél milliárdot költ évente útvonalak takarításra.

A szakértő emlékeztetett, hasonló módon, mint a filmekben a gyilkosok, a szemetelők is gyakorta visszatérnek a „tetthelyre”, ahová korábban letették a szemetüket, ezért sajnos

szélmalomharcnak is tekinthető a folyamat,

amikor például egy illetékes önkormányzat az érintett terület tulajdonosával azt kitakarítja, azonban egy idő után ismét visszatér valamilyen formában az illegális hulladék. Valamikor kevesebb, valamikor kevesebb, de csak idő kérdése, hogy egyes emberek mikor nézik azt szemétlerakónak akár csak egy zsákkal is, miközben ez abszolúte nem lenne szabad.

A Hulladékvadász most ünnepli negyedik születésnapját. Ez idő alatt több mint 4500 bejelentést kaptak, amiből a közbenjárásukkal az illetékes önkormányzatok több mint kettőezer bejelentést oldottak meg. A jubileum alkalmából Hulladékvadász by Zeewa néven megújult a rendszerük is, ami reményeik szerint a jövőben még inkább aktivizálhatja a lakosságot arra, ha illegális hulladéklerakást lát, jelezze azt. A Hulladékvadász alkalmazás segítségével egyénként is lehetőség van települési akciókat szervezni, aminek a finanszírozási hátterére adományok gyűjthető. Sőt,

a szemétszedő aktivistákat jutalomban is részesítik,

zeewa tokent (virtuális fizetőeszköz) kapnak, amit meghatározott helyen költhetnek el. „Bízunk benne, hogy ezáltal minél több ember gondol majd egy nagyot, és áll be szemétszedési akciókba” – tette hozzá Szebenyi Péter.

A szakértő úgy véli, a kormányzati célkitűzés megvalósítható. Maga a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendez meg, mutatja meg leginkább azt, hogy ha az emberek összefognak, akkor az országot ki lehet takarítani a mindent elborító szeméttől, mocsoktól”. Az aktivista arra is kitért, hogy a Hulladékvadász új rendszerének egyik kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amit Áder János hozott létre. Az államfőt korábban egy nyílt levélben keresték meg, és a szemetelés nemzetgazdasági problémáira világítottak rá. Ezt követően kezdődött egy szakmai együttműködés, aminek a Hulladékvadász by Zeewa lett az eredménye.

A Hulladékvadász.hu egy hulladéktémájú hírportál, amelyen nemcsak az illegális lerakásokat, hanem a tettenéréses felvételeket is közreadják rendszeresen. Miután az elkövetők többsége ezek alapján beazonosítható, így esetükben eljárás indulhat és megkaphatják a büntetésüket, ami 150 ezer forintban maximalizált szemetelés esetében. Szebenyi Péter emlékeztetett, az elmúlt év tavaszán a TeSzedd! alkalmával volt egy minisztériumi bejelentés, miszerint szigorítani fogják az illegális hulladékkihelyezést, és a szabálysértés a jövőben bűncselekménynek fog számítani.

Nyitókép: Civishir.hu