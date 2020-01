Az utóbbi időben számos élelmiszer-ipari szigorítást vezettek be, többek között például a virslik hústartalmára, húskészítmények víz- és zsírtartalmára, vagy a kenyerek alapanyagaira és megnevezésére vonatkozóan. Sőt, a füstölésre vonatkozóan is már három kategória létezik.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint idén

napirenden van a tejtermékekre, a gyorsfagyasztott élelmiszerekre, illetve a malomipari termékekre vonatkozó előírások módosítása is.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján ritkák a visszaélések, a gyártók csak akkor használják a védett megnevezéseket, ha a termékeik megfelelnek a szigorú követelményeknek - számolt be róla a Magyar Nemzet. A hivatal tapasztalatai alapján egyre több fogyasztó is figyel arra, hogy az egyes termékeken milyen jelölések szerepelnek, vásárláskor pedig előnyben részesítik azokat az árukat, amelyek minőségét az élelmiszerkönyvi megnevezés is garantálja; virsli helyett például nem tesznek húsos rudacskát a kosarukba.

