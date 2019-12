Bogárdi Szabó István: ha egy politikus kereszténynek mondja magát, számon lehet kérni rajta

A kádárizmusból örökölt hamis álszeméremnek tartja Bogárdi Szabó István, hogy valaki eltitkolja vallásos identitását.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában október 24-én elmondta, szerinte harminc éves lemaradást mutat az a rendszerváltozás után, hogy nem lehet arról beszélni, ki katolikus, ki református vagy ki evangélikus.

"Későn kezdjük el ezt kibeszélni,

valószínűleg az utánunk lévő generációra marad ez, de ne essünk már ettől kétségbe!"

- tette hozzá. Feltette a kérdést: baj-e, hogy Angela Merkel evangélikus vagy az Egyesült Államok elnökei közül ki anglikán, ki presbiteriánus, ki metodista, vasárnap ki melyik templomba jár? Szerinte ugyanez Magyarországon sem "baj".

Úgy látja, Nagy-Britanniában és Magyarországon sem baj, ha a miniszterelnök bibliai utalásokkal beszél, de egy latin mondást idézve hozzátette azt is, "a visszaélés nem szünteti meg a helyes gyakorlatot".

Szerinte egész Közép-Európának nem kéne megadnia magát a ki tudja, honnan szuggerált álszeméremnek.

Ennél tovább is ment: ha egy politikus kijelenti magáról, hogy keresztény, megvan a mód, hogy ezt számon is kérjék rajta. És hogy ki?

"Az egyház, minden alkalommal. De nem is kell adott esetben a miniszterelnökre rámutatni, elég, ha kimondja, hogy

'Ne lopj!', ez előtt minden keresztény embernek fejet kell hajtania;

ítél mindenki fölött az isteni szó és a saját lelkiismeret. Ha van lelki gondozója, akkor adott esetben az is, illetve az a meg nem fogható elvárásegyüttes is, ami leginkább egy választáskor mutatkozhat meg" - húzta alá a püspök, aki szerint akár egy ateista is tudhatja azt, hogy egy kereszténynek hogyan kell viselkednie.

A Bogárdi Szabó Istvánnal készült teljes interjút alább megtekintheti, meghallgathatja.

