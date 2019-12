Bevették a HM Gripenjei a modernizált kecskeméti bázist – képek

Megérkezett kedd délelőtt a megújult kecskeméti légi bázisra a Magyar Légierő tizenkét Gripenje, miután a vadászrepülők fél éven át Pápán állomásoztak. Két gép pedig Svédországban, a szokásos repülőidő utáni gyári nagyjavításon van jelenleg, amelyek később csatlakoznak a flottához – ismertette Kilián Nándor dandártábornak az InfoRáidónak nyilatkozva.

Kecskemét, 2019. december 17. A megújult kecskeméti légi bázisra Pápáról visszaérkező Gripen vadászrepülőgépek. MTI/Ujvári Sándor

A javítási munkálatok során egy új rendszerű fúgaanyagnak köszönhetően simább és modernebb lett a kecskeméti bázis kifutópályája, ahogyan új burkolatot kaptak a gurulóutak is, valamint új fénytechnikai eszközöket is telepítettek, ismertette a a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője, akinek a megfogalmazása szerint számos olyan beruházás valósult meg, ami be volt tervezve.

Kecskemét, 2019. december 17. A megújult kecskeméti légi bázisra Pápáról visszaérkező Gripen vadászrepülőgép. MTI/Ujvári Sándor

A repülőtér egy modernizált meteorológiai radarral is gazdagodott, illetve bizonyos áttelepülések is történtek a leszállító rendszer, valamint a bevezetőradar helyét illetően, aminek a hátterében elsősorban

szükséges NATO-beruházások, valamint a repülőtér tervezett kettős – katonai és polgári – hasznosítása áll,

a polgári nagyobb gépek fogadása pedig egy olyan cél, amit már a közeljövőben szeretnének alkalmazni Kecskemét repülőterén – tette hozzá Kilián Nándor, annyival kiegészítve: a repülőtér napi üzemben civil járatokat nem fog fogadni, viszont minden olyan esetben, amikor charter jellegű repülőgépek érkeznének alkalmassá fogjuk tenni ezek fogadására is a bázist.

A dandártábornok végezetül arra is kitért, hogy a Pápára telepített átmeneti hangároknak az elsődleges feladata az volt, különösen a téli időszakban, hogy a fegyveres légvédelmi készenléti repülőgépeket el tudják azokban helyezni. Ezek – méretükből adódóan – egy áttelepülés során kiváló alternatívát jelenthetnek, például egy olyan repülőtéren, ahol a befogadó nemzet nem tud javítóhangárakat biztosítani. A sátrakban ugyanis egy időben akár kettő darab harcászati méretű repülőgépen is javításokat tudnak végrehajtani, miután több mint tíz különböző műhelykonténer kapcsolódik ehhez a sátorrendszerhez – ismertette a HM légierő haderőnemi szemlélője.

Kecskemét, 2019. december 17. Kilián Nándor, a HM Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője (b) és Ugrik Csaba dandártábornok, bázisparancsnok A megújult kecskeméti légi bázisra Pápáról visszaérkező Gripen vadászrepülőgépek fogadásán. MTI/Ujvári Sándor

A most felszabaduló hangárak, egy tervezett lehetőség szerint a közeljövőben a szolnoki repülőtéren szolgálhatnak ideiglenesen az új helikopterek elhelyezésére.

Kecskemét, 2019. december 17. Kilián Nándor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője (b) és Ugrik Csaba dandártábornok, bázisparancsnok (j2) pilóták társaságában. MTI/Ujvári Sándor

