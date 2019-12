1,8 milliárd forintból újjávarázsolják a főváros egyik emblematikus épületét

Varga Mihály a plébánia felújítását és kibővítését bejelentve elmondta, a kormány mintegy 1,8 milliárd forinttal járul hozzá a templom felújításához és közösségi tereinek kibővítéséhez.

A tervek szerint a templomot és a rendházat is felújítják, korszerűsítik, továbbá méltó környezetbe kerülhet a ferences rend történetét is magába foglaló könyvtár. A templomhoz tartozó közösségi házban egy olyan 180 főt befogadó nagytermet alakítanak ki, amely a környék nem katolikus lakosságát is szolgálhatja, hiszen a közelben nincs hasonló nagyságú közösségi tér.

A fejlesztés segítségével a jelenlegi közösségi házban duplájára lehet bővíteni az óvodai férőhelyek számát, ugyanott a terület szociális ellátását végző Gondviselés Háza idősgondozásának lehetőségei is növekednek, és mindkét intézmény dolgozói méltóbb körülmények között dolgozhatnak.

A pasaréti templom a főváros egyik emblematikus épülete, a modern építészet egyik fontos alkotása, melyet Rimanóczy Gyula tervezett a mellette álló buszvégállomással együtt. „A felújítás így a hazai épített örökség védelmét és továbbörökítését is szolgálja” – idézi a minisztérium Varga Mihályt.

