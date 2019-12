Életük egyik legmeghatározóbb élményéről vallottak a nők

A Kopp Mária Intézet kutatásában mintegy kétezer édesanyát kérdeztek meg arról, hogy ők hogyan élték meg a szülést, pozitív vagy negatív élményként, és hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyek befolyásolták a véleményük kialakításában.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Fűrész Tünde szerint egy nő életében az egyik legmeghatározóbb esemény a gyermekszülés, amit nem mindegy, hogy milyen körülmények között él át az édesanya. Ha megfelelő támogatás kap az orvosától a szülésznőjén át az édesapáig, bizonyosan pozitívan éli meg. A KINCS elnöke szerint

rendkívül fontos lenne, hogy a családbarát szülészet minél inkább gyökeret verjen,

és minél több kórház tudja alkalmazni az általuk nyújtott megoldásokat.

A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek mintegy harmada adott életet gyermekének császármetszéssel. Az ilyen szülés, bár némi csökkenő tendenciát mutat, továbbra is gyakorinak számít Magyarországon. Fontos adat, hogy azoknak, akik természetes úton tudták világra hozni a gyermeküket, a kétharmaduk pozitív szülésélményről számolt be, míg akik császármetszéssel a felük nyilatkozta ugyanezt – ismertette Fűrész Tünde.

A kutatásban nemcsak a szülést övező órákra, hanem a várandósági, valamint a gyermekágyi időszakra is rákérdeztek. Az édesanyáknak egy 5-ös skálán kellett osztályozniuk a különféle időszakokat.

A legpozitívabbra, átlagosan 4,12-re a szülés időszakát osztályozták a megkérdezettek,

ennél egy kicsit rosszabb volt a várandóság és a szülés utáni gyermekágyas időszak, amit a legnehezebben (3,6) éltek át a felmérésben résztvevők.

A természetes szülések mellett magasabb értékelést kaptak azok a szülések, amelyek során jelen volt az édesapa, valamint azok is, amelyek esetében az édesanyák az orvossal, a szülésszel, illetőleg a kórház és a szülészet által biztosított feltételekkel eleve elégedettebbek voltak – tette hozzá Fűrész Tünde.

Nyitókép: Pixabay