Elképesztő mennyiségű szemét volt a Tiszában

A nyár eleji árhullámok után rekordmennyiségű, uszadékfából és háztartási szemétből – főleg műanyagokból – álló szennyezés érkezett a kiskörei duzzasztóműhöz.

Az uszadékmező felülete júliusban elérte a 17 ezer négyzetmétert, és közvetlenül a duzzasztómű előtt a vastagsága a három métert is meghaladta.

Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke a Heol-nak elmondta: a május végi, június eleji esőzések – amelyek a Tisza-tó felső vízgyűjtő területét érintették – váltottak ki olyan árhullámot, ami a korábbi időszakban a vízgyűjtő terület különböző pontjain illegálisan lerakott kommunális hulladékot, illetve uszadékfákat is magával sodorta. Ez érkezett meg a kiskörei vízlépcsőhöz.

A vízfelszínről uszályra rakodták a tavaszi árhullámokat követően összetorlódott mintegy nyolcezer tonna kommunális és növényi eredetű hulladékot. MTI/Czeglédi Zsolt

"Szerencse a szerencsétlenségben, hogy pont olyan vízhozam- és vízállástartományban érkezett meg, amelynél nem kellett megszüntetni a duzzasztást – magyarázta. – A táblákat részlegesen megnyitották, így a tiszta víz átfolyt a duzzasztómű elzárótáblái alatt, a tábla előtt pedig felgyülemlett ez a nagy mennyiségű uszadék és kommunális hulladék. Ezzel a vízkormányzási manőverrel megóvtuk a Kisköre alatti 403 kilométeres folyószakaszt a szennyezéstől, és a Dunába sem került a hulladékokból".

Az árhullám levonulása során egyre nőtt a hulladékmező mérete, végül majdnem két hektár lett a teljes felülete.

Amikor az árhullám levonult, a duzzasztómű elzárótábláit újra lezárták, s ettől kezdve csak a turbinákon folyt át a víz. Június végén lehetett vízi eszközökkel megközelíteni az uszadékot, akkor kezdték el a munkát és azóta is folyamatosan végezték.

A tavaszi árhullámokat követően összetorlódott mintegy nyolcezer tonna kommunális és növényi eredetű hulladékot válogatja egy munkás a kiskörei vízlépcsőnél 2019. július 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt

"Péntekre fejeződött be a vízfelület-tisztítása, de a parton még bőven akad tennivaló – jelentette ki. – Most először jelentek meg civilek, hiszen június 14. és 18. között volt az első Tisza-tavi PET Kupa. Szerencsére utána sem hagytak magunkra, ezután is eljöttek, volt, amikor százan is. A partra került hulladék szétválasztásában is segítettek, s felderítettek olyan szolgáltatókat, amelyek közreműködnek az újrahasznosításban" - mondta Fejes Lőrinc.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt