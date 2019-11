Íme, a teljes lista: ők foglalnak helyet a Fővárosi Közgyűlésben

Tarlós István a Fidesz–KDNP kompenzációs listájáról szerzett mandátumot a Fővárosi Közgyűlésben, azonban október 28-i hatállyal lemondott arról. A jelölő szervezetek azt kérték a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy a mandátumot a lista 15. helyén szereplő Ughy Attilának adja ki. Mivel a bejelentés megfelelt a feltételeknek, múlt szerdán meg is kapta a korábbi XVIII. kerületi polgármesternek.

A Fidesz–KDNP kompenzációs listáján Wintermantel Zsolt volt újpesti polgármester is mandátumot szerzett, de ő is lemondott erről, a pártszövetség pedig azt kérte, hogy a megüresedett mandátumot a lista 19. helyén szereplő Pintér Gábornak adják ki. Ő a XV. kerületben indult a polgármesteri címért. A Fidesz–KDNP kompenzációs listájáról kerül a Fővárosi Közgyűlésbe Bagdi Gábor korábbi főpolgármester-helyettes, Láng Zsolt, a II., Hassay Zsófia, a VI. és Nagy Gábor Tamás, az I. kerület korábbi fideszes polgármestere.

Az ellenzéki kompenzációs listáról a szocialista Tüttő Kata, a DK-s Gy. Németh Erzsébet és a momentumos Havasi Gábor került a testületbe.

Az október 13-i önkormányzati választások eredményeként a polgármesterek automatikusan kerülnek a Fővárosi Közgyűlés tagjai közé, így a keddi alakulóülésen ott lesz a Párbeszéd politikusa, V. Naszályi Márta, aki az I. kerületben, a szocialista Őrsi Gergely, aki a II. kerületben, a szintén MSZP-s Kiss László, aki a III. kerületben, és momentumos Déri Tibor, aki a IV. kerületben nyerte el a polgármesteri széket. Folytathatja polgármesteri és fővárosi képviselői munkáját a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter, akit az V. kerületben választottak újjá.

A VI. kerületben a momentumos Soproni Tamás lett polgármester és fővárosi képviselő, a VII. kerületben a DK-s Niedermüller Pétert választották polgármesternek, így ő is beülhet a közgyűlésbe. A VIII. kerületben az ellenzéki pártok közös jelöltjeként Pikó András lett a polgármester, a IX. kerületben az egyesült ellenzék támogatását élvező, függetlenként induló Baranyi Krisztinát választották meg a kerület élére, így automatikusan fővárosi képviselő is lesz. A X. kerületben a fideszes D. Kovács Róbert Antal folytathatja polgármesteri és fővárosi képviselői munkáját.

A XI. kerületben az új polgármester, a DK-s László Imre ülhet be a közgyűlésbe, a XII. kerületet továbbra is a fideszes polgármester, Pokorni Zoltán képviselheti a fővárosi testületben. A XIII. kerüeltben Tóth József folytathatja polgármesteri és fővárosi politikusi munkáját, a XIV. kerületben a szocialista Horváth Csabát választották polgármesterré, és így továbbra is ott lehet a városházi testületben. A XV. kerületet továbbra is a DK által támogatott Németh Angéla polgármester képviseli majd az üléseken.

A XVI. kerületből szintén folytathatja képviselői munkáját az újraválasztott fideszes polgármester, Kovács Péter. A XVII. kerületet az elhunyt Riz Levente után megválasztott, szintén fideszes Horváth Tamás képviseli polgármesterként a Városházán. A XVIII. kerületből az MSZP-s Szaniszló Sándor immár polgármesterként ülhet be a testületbe. A XIX. kerületet az újraválasztott szocialista polgármester, Gajda Péter képviseli majd, míg a XX. kerületből a korábbi MSZP-s, most a Fidesz által támogatott és újraválasztott polgármester, Szabados Ákos került a közgyűlésbe.

A XXI. kerületből továbbra is a fideszes polgármester, Borbély Lénárd ülhet a testületben. A XXII. kerületben folytathatja polgármesteri munkáját a fideszes Karsay Ferenc, így ő is tagja lesz a fővárosi testületnek. A XXIII. kerület képviseletében pedig a Fidesz támogatásával polgármesterré válaszott Bese Ferenc kezdheti meg munkáját a Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba