Két év múlva lehet kész az állatkert új ékköve

Jövő tavasszal az építészeti, gépészeti munkák zöme elkészül, az üzempróbát követően a növények betelepítését is megkezdhetik,

az állatok beköltöztetése pedig 2021-ben következik.

A Pannon Park központi építménye, a Biodóm 1,7 hektárnyi területet foglal el, és a tervek szerint 2021-ben veheti birtokba a nagyközönség. Az építkezés már előrehaladott állapotban van, a Biodóm fényáteresztő tetejének acél tartószerkezete már elkészült és az átlátszó ETFE fóliapárnák jó része is a helyére került.

A Pannon Park fővállalkozói építéskivitelezése a Market Építő Zrt. megvalósításában, a Paulinyi & Partners tervei alapján várhatóan 2020 tavaszán fejeződik be, de ezután mintegy egy évet kell számolni a beruházás második ütemének egyéb nagyléptékű munkáira: a több tízezer négyzetméternyi felületdíszletezésre, a több ezer köbméter termőföld és a tízezernél is több növény betelepítésére, a bemutatóhelyek állatokkal való benépesítésére, a medencék üzempróbájára, a környezet rendezésére.

A készülő létesítményt nagyvonalú kiállítástechnika jellemzi majd. Az ide átköltöző elefántok férőhelye például két és félszer akkora lesz, mint a mostani, és a jelenlegi 30 négyzetméternyi egyetlen medence helyett négy fürdőhelyük is lesz, kint és bent összesen 570 négyzetméteren. De lesznek törpecsimpánzok, orrszarvúak és trópusi medvék is, egyaránt tágas külső és belső férőhelyekkel.

A belső bemutatóterek és "hálószobák" mindegyikét a Pannon Park központi építménye, a Biodóm átlátszó tetőszerkezete alatt alakítják ki. Ezt a belső teret fedett parkként kell elképzelni, sétányokkal, állatkifutókkal és háromezer négyzetméternyi szubtrópusi növényterülettel. Mindez egy fényáteresztő héjazat alatt helyezkedik el, így a bemutatóhely szinte függetleníthető lesz a külső időjárástól.

A szabálytalan alakú, maximálisan 225 méter hosszú és 117 méter széles Biodóm belsejében egy összetett tájat, többféle élőhelyet alkotó, változatos domborzat készül. A látnivalókon végigvezető sétány teljes hossza 2 kilométer lesz, amely a földszint felett további három szinten fog kanyarogni, így az épületben hét felvonó is működik majd.

A közönség többek között fürdőző varánuszokban, lótuszvirággal teli tóban, vízesésben és mangrove mocsárban, dzsungelben és pálmaligetben, valamint két zegzugos barlangrendszerben is gyönyörködhet, az élőhelyek mindegyike számos állattal és növénnyel lesz benépesítve. A fényáteresztő tető alatti tér, amelynek átlagos magassága 17 méter, legnagyobb magassága pedig 36 méter, elegendő nagyságú lesz ahhoz is, hogy a beültetéskor akár 10-12 méteres fák is kedvükre növekedjenek.

Közép-Európa legnagyobb tengeri akváriumának leghatalmasabb medencéje 2,5 millió literes lesz több ezer hallal, cápákkal és rájákkal.

A medencén átvezető akril alagút kialakításának köszönhetően a közönséget körülveszi majd a tenger élővilága kétoldalt, a fejük felett és a talpuk alatt is. A hatalmas cápamedence lakóit egy óriási betekintőablakon át is meg lehet majd nézni, az akril ablak 10,35 méter széles, 4,35 méter magas, 23 centiméter vastag és csaknem 13 tonnát nyom. Az akril alagúthoz hasonlóan ez a betekintőablak is a helyére került még a tavaszi hónapokban.

Ugyancsak a helyén van már az 3 méter átmérőjű, 3,75 méter magasságú, 3 centiméter falvastagságú és összesen 1278 kilogramm tömegű akril henger is, amely egy különleges akváriumi medence vizét fogja majd befogadni. Külön medencéjük lesz a tengeri teheneknek, amelyeket eddig még soha nem mutattak be Magyarországon.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Balaton József