30 százalékos fizetésemelés a szakképzésben - a nap hírei

Az ókori keresztényekhez hasonlította a hitükért ma is üldözött keresztényeket Ferenc pápa a Szent Priscilláról elnevezett római katakombákban bemutatott misén halottak napján. A katolikus egyházfő úgy vélte, a hitüket a katakombákban gyakorló egykori keresztények sorsa azokét idézi, akik keresztényként hasonlóképpen élnek ma is a világ több országában. A halottak napi misét az egyházfő Róma egyik legrégebbi és legismertebb katakombájában mutatta be. Halottak napján Magyarországon is sokan keresték fel a temetőket.

Legfőbb ügyészt és alkotmánybírót választ az Országgyűlés a jövő héten. A törvényhozás 4 napos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők hétfőn Áder János köztársasági elnök jelölése után újabb 9 évvel meghosszabbíthatják a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, valamint alkotmánybíróvá választhatják Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, aki Stumpf István korábbi alkotmánybíró helyét veheti át a Fidesz-KDNP jelölésével.

Minden korábbinál jelentősebb béremelés vár a szakképzésben dolgozó pedagógusokra és oktatókra, ami lehetővé teszi a legjobbak megtartását – jelentette ki az innovációs tárca helyettes államtitkára. Pölöskei Gáborné a Magyar Nemzetnek azt mondta: a 2020. július elsején életbe lépő, több mint 32 ezer pedagógust érintő fizetésemelés átlagban 30 százalékos lehet. Ehhez 35 milliárd forint többletforrást biztosít a költségvetés. Szólt arról is, hogy ezentúl az oktatók egyéni béralkut köthetnek a munkáltatóval a számukra legkedvezőbb feltételekkel.

A szociális és az egészségügyi bértábla egyesítését követeli a kormánytól az LMP. Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője újra aktuálisnak nevezte a szociális bértábla rendezését, ugyanis a szakszervezetek szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott bértárgyalások nem vezettek eredményre.A három nagy állami ágazatból a szociális bértábla a legalacsonyabb, átlagban egy gyógypedagógus nettó 130 ezer forintot keres, az ágazatban dolgozók 80 százalékának fizetése nem éri el 200 ezer forintot.

Várhatóan 2021-ben veheti birtokba a nagyközönség a Fővárosi Állat- és Növénykert új területein készülő 5 hektáros Pannon Parkot. Központi építménye, a Biodóm fényáteresztő tetejének acél tartószerkezete már elkészült és az átlátszó fóliapárnák jó része is a helyére került. A létesítmény belsejében többféle élőhelyet alkotó, változatos domborzat készül. A látnivalókon végigvezető sétány teljes hossza 2 kilométer lesz, amely a földszint felett további 3 szinten kanyarog, így az épületben 7 felvonó is működik majd.

Visszaküldi Törökország származási országukba az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elfogott dzsihadistáit. A belügyminisztérium szerint a Nagy-Britanniához és Hollandiához hasonló országok a könnyebb utat választották azzal, hogy megvonták az állampolgárságot az Iszlám Állam tagjaitól. A tárca elfogadhatatlannak és felelőtlennek nevezte ezt a hozzáállást. Azt nem tudni, összesen hány feltételezett dzsihadista került Törökország fogságába azóta, hogy október 9-én Ankara katonai offenzívát indított Szíria északkeleti részén.

Kormányellenes tüntetők megtámadták Hongkongban a kínai állami hírügynökség hongkongi irodáját; a rendőrség könnygázt vetett be a tiltakozókkal szemben. Tüntetők egy csoportja betörte az iroda üvegajtaját és ablakait, graffitivel fújta le, vörös festékkel öntötte le az épületet, és tüzet gyújtott az előcsarnokban. A rendőrség közleményében arról számolt be, hogy a tüntetők boltokat rongáltak meg, gyújtogattak, és szögekkel szórták fel az utakat, veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Hongkongban már öt hónapja tart a tüntetéshullám.

Chad Wolf államtitkárt jelöli a belbiztonsági tárca ügyvezető miniszterének a hamarosan távozó Kevin McAleenan helyére az amerikai elnök. A szigorú bevándorlási politikát végrehajtani hivatott minisztériumtól sok vezető beosztású tisztségviselő távozott az utóbbi hónapokban, ami megnehezítette az utód kinevezését. Több republikánus párti képviselő nem tartja elég határozottnak a jelöltet a feladat végrehajtására.