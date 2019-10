Orbán Viktor támogatja a klímavészhelyzet bevezetéssét

Egészségügy

Jakab Péter (Jobbik) az egészségügyi intézmények rossz állapotáról beszélt, arról, hogy ma Magyarországon 24 ezren halnak meg azért, mert nem kapják meg időben a szükséges kórházi ellátást. Úgy fogalmazott: "ahhoz, hogy az egészségügyet rendbe tegyék, annyi pénzre lenne szükség, mint amennyi évente önök ellopnak". Azt kérdezte, ki az, akinek Magyarországon ma fontosabb a pénz, mint az emberélet?

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált: 724 milliárd forinttal fordítanak több forrást az egészségügyre mint 2010-ben. Ahhoz a kormányhoz képest költenek ennyivel többet, amelyikkel "önök most szövetségben vannak". Miközben a kormányt kritizálják, a náluk 724 milliárddal kevesebbet költőkkel pedig összeállnak, ez nem zavarja önöket - tette hozzá. Megjegyezte: már régen hallotta Jakab Pétertől, hogy mindig vannak rossz gondolatai, amikor megjelenik Gyurcsány Ferenc. Most már nincsenek, semmilyen akadálya nincs, hogy együttműködjenek - rögzítette a kormányfő.

Azt is mondta, sokáig gondolkodott arról, hogy a Jobbik politikai forrásvidéke hol található a magyar politikában és mindig óvatos volt azzal, hogy kisnyilasnak tekintse őket. Ugyanakkor

mostantól mindenfajta fenntartás nélkül fogja őket kisnyilasnak nevezni, mert a kisnyilas onnan ismerszik meg, hogy ha az érdeke úgy kívánja, összeáll a kommunistákkal. Gratulálok

- mondta Orbán Viktor.

Jakab Péter viszonválaszában azt mondta, a tízparancsolattal a legsúlyosabb betegségeket nem lehet megelőzni, de kormányprogramnak sokkal jobb lenne az, hogy "ne lopj, ne hazudj, ne ölj", mint az, hogy "folytatjuk", mert abba egy nemzet fog belepusztulni, a magyar ember pedig élni akar. Ezt üzenték meg szerinte az emberek október 13-án - közölte.

A politikus egy narancsos buktát és egy tízparancsolatot hozott a kormányfőnek, amit párttársával Szilágyi Györggyel a kormányfő asztalára tettek.

Orbán Viktor minderre reagálva "a magyar kisnyilasok frakciójának címezve" felolvasta a Pongrácz-család közleményét, ebben felszólították a Jobbikot, hogy ne vegyék többé a szájukra Pongrácz Gergely nevét, aki forog a sírjában a Jobbik árulása miatt. A Gyurcsány Ferenccel a parlament lépcsőjén esküdöző és nemzeti ünnepünkön Dobrev Klárával egy színpadra álló Jakab Péternek és pártjának nincs többé keresnivalója a Corvin-közben. Hajrá magyarok! - zárta felszólalását a kormányfő.

Microsoft-ügy

Harangozó Tamás arról beszélt, hogy a Microsoft-ügyben az Egyesült Államokban lezajlott egy vizsgálat, és ez azt állapította meg: 2013-15 között Orbán Viktor kormánya idején a cég indokolatlanul nagy kedvezményekkel adott el licenszeket és szervizszerződéseket olyan közvetítőcégeknek, amelyek ezután már piaci áron értékesítették azokat a kormányzati intézmények felé, az adóhatóságnak és rendőrségnek is. Megjegyezte: egy vizsgálóbizottság létjogosultságát alátámasztja az is, hogy nem csak ezek a szervek, hanem az igazságügyi tárca és a legfőbb ügyészség is érintett lehet. Azt firtatta, a kormányfő elrendeli-e a KEHI-vizsgálatot és a Fidesz frakció támogatja-e a vizsgálóbizottság felállítását?

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában azt mondta:

azért nem rendel el KEHI-vizsgálatot, mert büntető-eljárás van folyamatban, és ezt kizárja a törvény.

A vizsgálóbizottság-ügyében aszerint járnak el, ahogy a szocialisták képviselői ezt indítványozták. Folyamatban lévő büntetőeljárásban nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni - rögzítette a kormányfő.

Hozzátette: a magyar kormány korábban is és most is azt az álláspontot képviseli, hogy minden szoftvergyártó cégtől közvetlenül szeretnének vásárolni. Semmilyen közvetítőre, harmadik szereplőre semmi szükségük nincs - jelentette ki. Megjegyezte: a probléma az, hogy ehhez az amerikaiak ragaszkodnak. A Microsoft nem hajlandó senkinek közvetlenül, így a magyar államnak sem eladni a termékeit, csak közvetítőkön keresztül.

Az ide vonatkozó visszaélések és szabályozások is az amerikaiakra tartoznak - közölte.

Harangozó Tamás úgy reagált, hogy ne bújjon a kormányfő az amerikaiak szoknyája mögé, ez az ügylet lezajlott. A harmadik magyar közvetítőcégnek nem írták elő, hogy lopják el a közpénzt - fogalmazott.

Orbán Viktor viszonválaszában ismét kijelentette: a magyar kormány működtet digitális rendszereket, ezek egy részét csak a Microsoft termékeinek a segítségével tudják működtetni, ezeket időnként meg kell vásárolni és frissíteni kell. Ők szeretnének közvetlenül vásárolni, de a cég erre nem hajlandó, ezért közbeszerzéseket írnak ki. Ha valamilyen visszaélés történik, büntetőeljárás indul, a legfőbb ügyész úgy döntött, hogy az amerikaiak kérésére ezt elindítja. Mi is várjuk ennek az eredményét - rögzítette a kormányfő.

Klímavészhelyzet

Schmuck Erzsébet azt kérdezte, hogy kihirdeti-e a kormány a klímavészhelyzetet? Reméli, hogy most már a kormány sem vitatja, a klímaváltozás tényt, és nem állítják, ez kommunista trükk. A klímaváltozás különösen érinti Magyarországot, elég csak látni, hogy hétfőn a hőmérséklet elérte a 28 fokot. Felidézte, legutóbb az osztrák parlament hirdette ki a klímavészhelyzetet, amivel szerinte csak a politikai akaratot fejezi ki a kormány, azt, hogy tisztában van a helyzet súlyosságával, és tenni akar ezekért a feladatokért.

Orbán Viktor válaszában azt mondta, hogy aki szerint a klímaváltozás kommunista trükk, az nem normális. Ott nézzen körül, legyen kedves - utalt az ellenzéki sorokra.

Magyarország számára fontos a környezetvédelem, a klímaváltozás elleni küzdelem, mindannyian tiszta vizet, tisztább levegőt és elviselhetőbb klímát szeretnék - jelentette ki.

A kormányfő jelezte: arról kapott tájékoztatást Szabó Tímeától (Párbeszéd), hogy a fővárosban tervezik a klíma-vészhelyzet kihirdetését. Ez rendben van, most már legalább végre megértik, hogy pontosan mit is kell csinálni, milyen intézkedéseket kell hozni. Ezt

a maga részéről kifejezetten támogatja és várja a Fővárosi Közgyűlés döntését, amelyben bevezetik a klímavészhelyzetet Budapesten.

Hozzátette: Magyarország a klímasemleges energiatermelés tekintetében jobban teljesít, mint az unió legtöbb országa, az első harmadban vagyunk. Kitért arra is, hogy az a terv, 2030-ra a magyar energiatermelés 90 százalékban széndioxid és karbonsemleges legyen.

Ehhez a nukleáris energiára mindenképpen szükség van, amit önök elleneznek - jegyezte meg, hozzátéve: a vita évek óta zajlik, és nem látja, az álláspontok közeledtek volna.

Schmuck Erzsébet szerint a 90 százalékos cél nagyon ingatag lábakon áll, s ezek közül csak egyik Paks.

Orbán Viktor azt mondta: abban igaza van, hogy a cél ambiciózus, és ezt nem lesz könnyű elérni, arra kérte támogassák a kormány törekvését.

Budapest

A kérdését frakciótársával, Szabó Tímeával együtt benyújtó Tordai Bence (Párbeszéd) arról kérdezte a kormányfőt, igaz-e az az állítás, amellyel "Gulyás Gergely szájával" megfenyegette a fővárosiakat, hogy ha ellenzéki jelölt nyer, nem érvényes a volt főpolgármester és a miniszterelnök között ezermilliárdos fejlesztésekről született megállapodás, vagy az, hogy együttműködnek a fővárossal?

Büntetni vagy támogatni akarják a budapestieket? Érvényben marad-e a szerződés vagy sem? - fogalmazott, azt kérdezve, visszakaphatja-e 2010 előtti finanszírozását, az oktatási és egészségügyi intézményei feletti rendelkezést Budapest.

Orbán Viktor közlése szerint

a megállapodás érvényes, annak "minden betűjét és minden számadatát be fogjuk tartani",

majd a kérdező kifejezését idézve hozzátette, "Magyarországon szeretne jó néhány város és falu úgy kivéreztetve leni, mint Budapest", ahol 1600-1700 milliárdnyi beruházást fejezett be a kormányzat, emellett 4000 milliárdnál több a folyamatban lévő fejlesztések értéke.

Arról beszélt: Budapestnek rosszat tenne a 2010 előtti viszonyok visszaállítása, mert akkor a város el volt adósodva, de ez azt jelentené, hogy visszakérik a kormány által átvállalt, 270 milliárd forintnyi adósságot.

Viszonválaszában Tordai Bence örömét fejezte ki, hogy kihátráltak a "fenyegetésből", azt ígérve, számon kérik majd a szerződésben tett vállalások betartását.

A miniszterelnök közölte: a kormány nem szeretne a főváros felelős vezetői által nem kívánt fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, így várják, kérik, hogy mihamarabb döntsön a közgyűlés arról, mire van szüksége, legyen szó a Liget-beruházásról, az atlétikai világbajnokságról vagy a kézilabda Európa-bajnoki döntőjéről.

Borkai-ügy

Az arra méltatlanná váltak olimpiai járadékának visszavonhatóvá tételéhez kérte képviselőtársai, köztük a miniszterelnök támogatását

a jobbikos Steinmetz Ádám, saját, ötkarikás játékokon szerzett érmét mutatva fel az ülésteremben.

Borkai Zsolt ügyét szégyennek nevezve közölte: az eset rontja az olimpikonok megbecsülését, "az életjáradékából gyakorlatilag finanszírozza az erkölcstelen életét", a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) volt elnökeként pedig felbecsülhetetlen károkat okoz az ötkarikás mozgalomnak is.

Beteg dolognak tartom, hogyha valaki saját maga készít vagy a jelenlévőkkel készíttet felvételt a saját maga szexuális életéről. Ez egy beteg dolog - kezdte válaszát Orbán Viktor miniszterelnök, aki úgy folytatta: kinek-kinek a rá tartozó ügyben kell döntenie, a Fidesznek például úgy, hogy "világossá tettük, hogy az útjaink elváltak".

Ezt követően döntöttek a kérdésben a győriek,

az olimpikonokra vonatkozó ügyekben pedig a MOB az illetékes

- mondta Orbán Viktor.

Viszonválaszában a képviselő jelezte: a nap folyamán benyújtott törvénymódosító javaslata visszavonhatóvá tenné az "elfogadhatatlan magatartású olimpikonok" járadékát, mert "mindennek van határa, egy olimpiai bajnok nem mehet le kutyába".

Erre Orbán Viktor azt javasolta: kérje javaslatáról a MOB állásfoglalását, "és azt a javaslatot mi meg fogjuk fontolni, és nagy valószínűséggel támogatni is fogjuk. Az olimpikonok becsületéért a legtöbbet az olimpikonok tehetnek".

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás