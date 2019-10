Érdeklődési sorrenden fogja az adatokat közölni a választási iroda vasárnap

Pálffy Ilona reményei szerint vasárnap este 7 órakor a legtöbb helyen meg fog történni az urnazárás, és elkezdődhet az összesítés, valamint az eredményközlés. Országosan és a fővárosban is azt kérte a Nemzeti Választási Iroda, hogy elsőként a polgármesterszavazatokat számolják össze a számlálóbiztosok. Budapesten továbbá azt is kérték, hogyha lehetséges, akkor először a főpolgármesterre leadott voksokat kezeljék és továbbítsák a jegyzőkönyvet az NVI-be. Ebben azonban nem egységesek a jegyzők, hiszen – érthető mód – a polgármesterek is szeretnék mielőbb tudni a saját eredményeiket, mutatott rá Pálffy Ilona.

A választási iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában kitért az MSZP alternatív szavazatszámláló rendszerére is. Szerinte sokat fog segíteni, hogyha ők is, ahogyan elkészült a jegyzőkönyv, lefényképezik és továbbítják a kerületi kampányfőnököknek. Mint fogalmazott, ugyanazt várják el a szavazatszámlálási bizottság mellett működőjegyzőkönyvvezetőktől is, hogy azonnal továbbítsák az eredményt a helyi választási irodákhoz, ahol rögzítik ezeket az eredményeket a nemzeti választási rendszerbe, hogy egy 10 százalékos feldolgozottságtól kezdődően folyamatosan tájékoztatni tudják országos szinten a választókat az internetes oldalukon.

Magyarán érdeklődési sorrenden fog adatokat közölni a választási iroda, értett egyet Pálffy Ilona, vagyis

amit az emberek várnak, olyan sorrendben fogják kiadni az eredményeket:

elsőként a polgármesterekét, majd ezt követően az egyéni választókerületi és végül a megyei közgyűlési eredményeket.

Este 8 órakor a főpolgármester személye még biztosan nem lesz tudható, folytatta az NVI elnöke, hiszen a fővárosban a feldolgozás eleve sokkal lassabb, hiszen minden kerületnek nagyon sok szavazóköre van. Nyilvánvalóan először az egy-két szavazókörös kistelepülésekről érkeznek be majd a polgármesteri eredmények, de ezt követően majd ott is le fog lassulni a feldolgozás üteme.

Előzetes, nem hivatalos eredmények, legalábbis a polgármesterek és a főpolgármester tekintetében várhatóan este 11 órára lesznek, 90 százalékos szinten

– vélekedett Pálffy Ilona, aki szerint a testületi és megyei eredmények feldolgozása minden bizonnyal hajnalig is el fog húzódni, hiszen, mint rámutatott, a nemzetiségi szavazólapok elkülönítése és megszámlálása vagy egy órával fogja lassítani az eredménytovábbítást.

A jogorvoslati határidő pedig a hétfői naptól kezdődik, a háromnapos szabályok ez alkalommal is érvényesek lesznek, tette hozzá az NVI elnöke.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán