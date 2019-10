A mellultrahang nem elégséges, mammográfiás szűrésre kell járni

Az emlőrák elleni küzdelem és annak gyógyításának a legfontosabb teendője, hogy mindenki értesüljön arról,

mammográfiás szűrésre kell járni

– hangsúlyozta Forrai Gábor. Ez 45 és 65 év között szervezett formában történik Magyarországon, vagyis kétévente mindenki kap behívólevelet a bejelentett lakcímére. 40 és 45 év között maguktól kell a nőknek jelentkezniük, ahogyan 65 év fölött is, hiszen nem fejeződik be a szűrés számukra sem, ebben a korban is rengeteg alkalommal fordul elő emlőrákos megbetegedés – hívta föl a figyelmet a főorvos. Hiszen

a gyógyulás egyetlen lehetősége, hogyha a rákot időben felfedezik,

így a halálozási arány 30-45 százalékkal is csökkenthető.

A szakember arra is kitért, hogy 40 év alatt nem javasolt a rendszeres emlőszűrés, kivétel azok számára, akiknek a családjában

nem egyszer, hanem több alkalommal is elfordult

az emlőrák, vagy azoknak, akik tisztában vannak azzal, hogy genetikai mutációt hordoznak.

A nők körülbelül fele jár el rendszeres szűrésre, sajnos viszont a másik fele nem, jegyezte meg Forrai Gábor. Ez főleg annak tükrében komoly gond, hogy pontosan, darabszámra tisztában vannak azzal, hogy hány és milyen típusú emlőrákokat tálának azoknál, akik eljárnak a vizsgálatokra, és ebből nem bonyolult kikövetkeztetni, hogy akik nem járnak, azoknál ugyanez a helyzet.

A nagyobb emlőrákok már okoznak tüneteket, tapinthatók, mellbimbóváladékozást, -sebesedést okozhatnak. A pár milliméteres emlőrákok, amikből igazán jól meg lehet gyógyulni, azok viszont semmilyen tünetet nem produkálnak, és kizárólag mammográfiás szűréssel lehet azokat észrevenni, húzta alá a főorvos, megjegyezve: az emlőultrahang nem helyettesíti a szűrővizsgálatot, legfeljebb kiegészítheti, a különféle kuruzslások pedig egyenesen alkalmatlanok az emlőrák kiszűrésére.

