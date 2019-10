Újabb milliókhoz juthat Szögi Lajos családja

A Szögi Lajos tiszavasvári tanár 2006-os meglincselésért elítélt nyolc ember közül újabb két férfi kapott kártalanítást az államtól. Már négyen pereltek sikerrel a rossz börtönkörülményekre hivatkozva.

Ifjabb H. Dezső ötmillió forintot kapott a meleg víz , a szellőztetésre és a higiénia hiánya miatt. Az összeget zárolták a bírósági végrehajtók, majd átutalták Szögi Lajos özvegyének és árváinak.

A hatodrendű vádlott, F. Györgynek négy és fél milliót kapott,

legutóbb pedig az ügy harmadrendű vádlottjának, Sz. Andrásnak közel másfél milliós,

a hetedrendű vádlottnak, J. Gusztávnak 508 ezer forintos kártérítést ítélt meg a bíróság.

A Szögi családnak 46 millió forintos kártérítést ítéltek meg, így ez a hat és félmillió forint is hozzájuk kerül.

Mikor értesültem az újabb kártérítésekről, azonnal értesíttettem a végrehajtókat. Még egyelőre nem érkezett meg a pénz, de már csak a papírmunkától függ, a közeljövőben hozzájut a család – erősítette meg a Borsnak Helmeczy László, a család jogi képviselője.

Annak idején ő javasolta a családnak, hogy éljenek kártérítési igénnyel. Amikor felvetődött, a család nem akarta, hiszen úgy gondolták, hogy lehetetlen lesz behajtani, de rábeszéltem őket. Úgy gondoltam, bármikor megtörténhet, hogy végül sikerül behajtani. De azt én sem gondoltam volna, hogy ilyen módon – tette hozzá.

A pénz heteken belül Szögiék számláján lehet.

A rossz börtönkörülmények miatt megítélt összeg egy belsős, a bv-intézeten belül vezetett számlára kerül – közölte Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke. Ha erről a végrehajtó értesül, akkor ő követelésfoglalással él, így a végrehajtó letéti számlájára utalják az összeget. Ebből a végrehajtónak, a minisztériumnak és a végrehajtói karnak is átutalják az átalány díját, ám most mindenki lemondott az összegről, így a most lefoglalt összeg teljesen Szögi Lajos családjához kerül. Ha az összeg megérkezik, a végrehajtó intézkedhet a kiutalásról, és erre már nem kell sokat várni.

Nyitókép: MTI/Vajda János