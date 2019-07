Fenyegető levelet írt a kiszabadult olaszliszkai lincselő

Tizenhárom év kedden után kiszabadulhatott a 2006-ban Szögi Lajost a gyermekei szeme láttára halálra lincselő egyik férfi. Az indoklás szerint példás magaviseletéért engedték feltételes szabadságra, de a meggyilkolt tanár családját képviselő ügyvéd szerint korántsem báránylelkű a lincselő.

Az elő­ze­tes letartóztatása idején találtak nála néhány kézzel írt levelet, amit az akkor szabaduló zárkatársával akart kicsempésztetni. A levelekben azokat az embereket fenyegette meg, akikről úgy gondolta, hogy kihallgatják az ügy­ben, és terhelő vallomást tehetnek rá vagy a családtagjaira. Azt üzente, szabadulása után leszámol velük.

"A Holdon vegyen házat, aki velük szembe mer menni"

– mondta a Borsnak Helmeczy László.

A férfi volt a legkegyetlenebb lincselő, aki csak fiatal kora miatt úszhatta meg az életfogytiglani büntetést. Most viszont nem költözik vissza Olaszliszkára. Ezt már a börtönbeli meghallgatásán is hangoztatta, de a rokonai is megerősítették. A településen nem foglalkoznak a szabadulás hírével, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy

a lincselő nem költözik vissza.

A kedvezmények miatt négy évvel korábban szabadulhatott, ezért a következő négy esztendőben pártfogó felügyelete alatt áll. A szakember figyelemmel kí­séri az elítélt visszailleszkedését. A szabadulás előtt elkészített környezettanulmány so­rán többek között megvizsgálják, hogy lakhatásra alkalmas-e a szabadulóra váró ingatlan. Ha a négy év alatt büntetőeljárás indul ellene, azonnal visszaviszik a börtönbe, s letöltetik vele a hátralévő éveket, amihez hozzájön az újabb büntetés, amiből már nem jöhet ki kedvezménnyel.

Nyitókép: MTI/Vajda János