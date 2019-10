Nincs, aki megállítsa a Kisalföldön randalírozó szürkemarhákat

Egy iváni állattartó szürkemarhái évek óta legelik és tapossák le mások kultúrnövényeit, a helyzetet élénk közfelháborodás övezi a környéken - írja a Kisalföld.hu. A kár több tízmilliós, de a helyiek szerint nincs, aki igazságot tegyen.

A mintegy 50 szürkemarha már három éve töri át rendszeresen a villanypásztor drótját, tucatnyi földtulajdonosnak kárt okozva.

"Az én földemen évről évre sokhektárnyi búzát, kukoricát, napraforgót tett teljesen tönkre a hívatlan állatsereg.

Összességében eddig legalább hárommilliós a kárunk.

Jeleztük a tűrhetetlen állapotokat az önkormányzatnak, ahol egyeztető tárgyaláson az illető akkor mindent megígért" - mondta Tóth István iváni agrárvállalkozó.

A károkozó azonban csak részben fizetett, azt mondta, nem tud többet adni, majd egy idő után el is tűnt a gazda. A helyiek nem akarják bíróságra vinni az ügyet, mert az nagyon sok idő és a kimenetel is bizonytalan.

A környékbeli vadásztársaság 35 hektárnyi földjén is dúlnak a marhák, így hiába termesztenek ott vadeleséget is, az osztrák vendégvadászok elpártolnak tőlük. A vadászok is hiába kérik a hatóságok segítségét.

A jog szerint a jelölt állatok károkozása a tulajdonos dolga, a jelöletlen állatok elbóklászása után viszont lőni is szabad - engedély birtokában.

Nyitókép: Pixabay.com