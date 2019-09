Benkő Tibor: nem a szám, hanem a képesség megteremtése a fontos

Reális célkitűzés az, hogy Magyarország 2024-re a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítsa – jelentette ki a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor ugyanakkor hozzátette, hogy nem a szám a fontos, hanem a képesség megteremtése. Mint ismert, a NATO ajánlása, hogy a nemzetek a bruttó hazai termék 2 százalék körüli összegét fordítsák védelmi célokra.

"Hiszen a GDP mértéke is nő. Ahogy nő, úgy a GDP-részarányból is jobban részesül a honvédség. Szoktam mondani, hogy úgy nézzük már ezt, hogy van egy nagy torta és abból egy szeletet kiragadok. Nem az a fontos, hogy ez a szelet, ez a körcikk hány milliméter, hanem, hogy mekkora az a torta – fogalmazott. – És ez is csak 2 százalékát teszi ki, és a másik is 2 százalékát teszi ki."

A Magyar Honvédség átalakítása nagyon jó ütemben, tervszerűen halad

– fogalmazott a miniszter. Közölte, hogy jelenleg a kézi páncéltörő eszközöknek a beszerzése van folyamatban.

"Az egyik legkorszerűbb, legmodernebb kézi páncéltörőket, Carl Gustafokat szereztük be, és ezekre az eszközökre a kiképzést meg is kezdtük – hangsúlyozta. – Itt, Magyarországon hajtották végre a katonáink az első kiképzést, a felkészítést, holott még az eszközöknek csak egyharmadát vettük át, még kétharmadrész hátravan, de már megy a katonák kiképzése, felkészítése az új, korszerű technikai eszközökre."

Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy összesen

40 területen modernizálnak és szereznek be új eszközöket, ez a jövőben is folytatódik.

"Ami még hátravan, mindenféleképpen a páncélozott eszközöknek a beszerzése, a légvédelmi rakétarendszer korszerűsítése, a lokátorrendszereinké, és a vezetés-irányítás eszközeinek a biztosítása. Ami mindezzel egybefügg, természetesen az oktatás, a képzés, a kutatás, a fejlesztés, az innováció" – tette hozzá.

A honvédelmi miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában emlékeztetett arra, hogy már korszerűsítették a légierőt: kiképző repülőgépeket, szállító repülőgépeket, és helikoptereket vásároltak.

A tácavezető azt is megjegyezte, hogy míg a NATO a mindenkori kihívásokra és kockázatokra határozza meg, hogy milyen képességeket kellene fejleszteni, addig Benkő Tibor úgy látja, nemzeti képességet kell építeni, olyat, amelyet a NATO tud alkalmazni.

Vizsgálat

Még tart az összetett vizsgálat az augusztusi katonai konvoj balesetének ügyében – mondta el a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hozzátette: a különböző szakértői egyeztetések mellett a honvédség a baleset előzményeit, valamint a katonák és a technikai eszközök felkészítését is vizsgálja.

Ahogy arról beszámoltunk, a Magyar Honvédség egyik katonai menetoszlopa az augusztus 26-án szenvedett közúti baleset az M7-es autópályán Székesfehérvárnál. A balesetben 6-an sérültek meg, egyikük belehalt sérüléseibe. A tehergépjárművekből álló konvoj a Bátor Harcos 2019 gyakorlatra ment Hódmezővásárhelyről a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterére, Veszprém-Újmajorba.

