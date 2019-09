A diákigazolvány még hátra van? Íme az igénylés legfontosabb lépései

A diákigazolványt az iskolában kell igényelni, de előtte be kell menni az okmányirodába, ahol a tanuló elintézheti a kártyaregisztrációját. Ehhez

személyigazolvány és lakcímkártya szükséges, hogyha a gyereknek nincsenek még ilyen papírjai, akkor jó az anyakönyvi kivonat is, de ebben az esetben mindkét szülőnek vele kell mennie

az okmányirodába.

A diákról fényképet készítenek, és, hogyha 12 évnél idősebb, akkor az írásképét is rögzítik. Ezek alapján az ügyintéző kiállít egy adatlapot, amelyen lesz egy számsor,

a diák úgynevezett oktatási azonosítója.

A nagyobbak esetében a gyerek, a kisebbeknél értelemszerűen a szülő írja alá ezt az adatlapot, amit be kell vinni az iskolába, és a többit ott intézik elektronikusan.

Az Oktatási Hivatal szerint a diákigazolványt egy hét alatt legyártják és postán kiküldik az iskolába, amíg megérkezik, a diák egy hatvan napig érvényes, de szükség szerint újra kiállítható iskolai igazolással veheti igénybe a tömegközlekedési kedvezményeket. Fontos tudnivaló, hogy

a diákigazolvány igénylése ingyenes, és az előző tanévben kapott diákigazolványok csak október 31-ig érvényesek.

Akinek lejár a diákigazolványa, de nem tanul tovább, nem helyezkedik el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, annak be kell jelentkeznie az adóhatóságnál, és

december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie,

hívta fel a figyelmet korábban az InfoRádióban a NAV adószakmai szóvivője.

Azok a diákok, akik nyáron végeztek – akár érettségiztek, akár főiskolán, egyetemen államvizsgáztak –, és nem tanulnak tovább, esetleg nem találtak még állást, és egyéb jogcímen sem jogosultak egészségügyi ellátásra, számukra van egy 45 napos türelmi időszak, így december 16-tól kell elkezdeni a fizetést – hangsúlyozta Kiss Péter András.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havonta 7320 forint. A hatóságnál a T1011-es adatlappal lehet jelentkezni ügyfélkapun vagy postán keresztül, esetleg személyesen vagy – a PIN-kóddal rendelkezőknek – telefonon.

A külföldön tanuló magyar diákok postai úton, vagy személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhetnek diákigazolványt. Nekik is be kell mutatniuk a kártyarendszeri regisztrációjuk adatlapját, és szükségük lesz a tanulói jogviszonyuk igazolására is. A kész igazolványt az Oktatási Hivataltól fogják megkapni postán.

Nyitókép: MTI Fotó: Varga György